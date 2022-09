Les téléspectateurs de Jeremy Vine sont tombés malades alors que les invités font la promotion de manger des SQUIRRELS dans un débat choquant

Les TÉLÉSPECTATEURS de Jeremy Vine ont été consternés par un débat grossier sur l’émission aujourd’hui.

Les observateurs furieux de Channel 5 ont vu les invités du panel participer à un débat sur la question de savoir s’il était acceptable pour le public de manger des SQUIRRELS.

L’émission éponyme de Jeremy est connue pour ses débats percutants et puissants qui provoquent souvent une variété d’opinions différentes.

Cependant, le dernier débat a surpris et choqué les téléspectateurs par son ridicule.

Le débat a éclaté à la suite de l’élection d’un restaurant de Cumbria comme le meilleur au monde selon le site de critiques Tripadvisor.

Parmi les éléments du menu acclamé figurent l’écureuil gris qui a incité les invités de Jeremy Vine à débattre pour savoir si les créatures à fourrure étaient appropriées pour être mangées.

Les téléspectateurs choqués se sont rapidement précipités pour exprimer leur dégoût et leur dédain face aux suggestions sur Twitter.

Un fan furieux a fait rage, le débat devrait mettre fin à toute la série, en disant: « Que diriez-vous de manger des c *** stupides qui veulent parler de manger des écureuils et des cafards. Cette émission foutue veut abattre #jeremyvine ”

Un deuxième a ajouté: «Bien, faisons cuire ces écureuils et les cuisons, nourrissons-les pauvres et nous pouvons réintroduire des écureuils roux qui ne devraient pas être mangés. #jeremyvine”

Un autre spectateur a écrit : “#JeremyVine Laissez-les manger des écureuils s’ils ont faim, ils ont le gâteau”





Un quatrième fan furieux s’est exclamé: “Si vous mangez des écureuils et que vous n’êtes pas totalement maigre sur les os de votre a ** e ou Bear Grylls, vous êtes un tw * t et sortez du cadre ici, essayez de me servir des écureuils et vous je vais le porter. Vous ne mangez pas d’écureuils #JeremyVine est-ce que Jacob Rees-Mogg l’a suggéré ?”

Un autre téléspectateur de l’émission phare du matin de Channel 5, a souligné le changement soudain de sujet de sérieux à dingue lorsque l’émission a introduit le segment.

Citant l’émission, l’utilisateur a écrit: “” Désolé pour la perte absolument inimaginable de votre fils, David, s’il vous plaît, faites attention “” DE TOUTE FAÇON !!! NOUS POUVONS-NOUS MANGER DES ÉCUREUILS ! »

Un autre fan a repris la bévue et a comparé le spectacle à un spectacle d’Alan Partridge en écrivant: “J’essaie d’imaginer Alan Partridge pour des moments comme ça.”

Jeremy Vine est diffusé entre 9h15 et 12h45 en semaine sur Channel 5.