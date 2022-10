Les téléspectateurs de Jeremy Vine se lancent dans la “blague absolue” de Carole Malone alors que le débat sur le coût de la vie devient enflammé

Les téléspectateurs de JEREMY Vine se sont lancés dans la “blague absolue” de Carole Malone après un débat sur le coût de la vie devenu enflammé.

Carole, 67 ans, est une habituée de l’émission de Channel 5 et a fait connaître sa présence dans l’émission d’aujourd’hui alors que le panel discutait de sujets tels que la crise du coût de la vie et les repas scolaires gratuits pour les enfants.

La journaliste ne s’est pas retenue sur son opinion sur tous les sujets, et cela a rapidement mis en colère les gens qui regardaient à la maison.

S’adressant à Twitter, l’un d’eux a écrit: “Carole Malone quelle blague absolue elle est.”

Un autre a ajouté de manière cinglante: “Carole Malone est un crétin complet #JeremyVine.”

Un troisième a tweeté : “Carole Malone est le genre de personne qui se soûle à un mariage et qui commence une bagarre avec le couple nouvellement marié.”

Pendant ce temps, d’autres ont contesté la position de Carole sur le sujet de la pauvreté et sur la façon dont les gens géreront leur argent au cours des prochains mois avec la hausse des hypothèques, des factures et des prix des aliments.

Un spectateur en colère a tweeté : « Ouais Carole, nous sommes tous des menteurs. Nous nageons tous dans l’argent, vous t ** t. #JeremyVine.

Un autre rageait : “Ah ça y est, d’après Carole personne n’est pauvre #jeremyvine.

Un autre téléspectateur a écrit: “Carole aime un peu la pauvreté au Royaume-Uni.”





Cependant, d’autres spectateurs étaient d’accord avec Carole et son point de vue, avec un écrit: «#JeremyVine Spot on again Carole. Il ne devrait pas y avoir de repas gratuits pour tous.

Un autre fan a tweeté à propos des manifestants du changement climatique : « Oui Carole ! Spot sur. Ces manifestants sont une perte d’espace sans rien de mieux à faire et ils mettent des vies en danger.

« Ils utilisent juste la colère. Des imbéciles hypocrites. Enfermez-les et jetez la clé !

Jeremy Vine est diffusé en semaine à partir de 9h15 sur Channel 5.