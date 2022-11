Les téléspectateurs de Jeremy Vine s’affrontent alors que les propriétaires de chiens affirment que les feux d’artifice devraient être interdits pour les animaux de compagnie traumatisants

Les téléspectateurs de JEREMY Vine se sont affrontés sur les réseaux sociaux après un débat sur l’interdiction des feux d’artifice pour les animaux de compagnie.

La Grande-Bretagne est affectueusement connue comme une nation d’amoureux des chiens, et beaucoup d’entre nous font un effort supplémentaire pour que nos amis à quatre pattes fassent partie de la famille.

Mais à quel moment traçons-nous la ligne et affirmons-nous que certaines choses, y compris les feux d’artifice, sont vraiment réservées aux personnes et non aux animaux de compagnie ?

S’adressant à Twitter vendredi matin, le compte officiel de Jeremy Vine a posé cette question exacte à ses abonnés – mais les choses se sont rapidement réchauffées.

Au lieu de débattre en adultes civilisés, les propriétaires d’animaux ont fini par s’affronter sur Twitter.

Certains feux d’artifice convenus devraient certainement être interdits aux animaux de compagnie et d’autres simplement en désaccord.

Un téléspectateur a écrit: «Mon chien est une épave frissonnante sous mon lit à cause des feux d’artifice. J’accepte les expositions organisées pour Diwali & Bonfire Night.

« J’ai un morceau de terre verte juste au-delà de mon jardin. À partir d’octobre, les gens lancent des feux d’artifice. Ils terrifient aussi certains anciens combattants atteints du SSPT. #JeremyVine.

Un autre écrit d’accord: “#JeremyVine Fireworks devrait être interdit!”

Un utilisateur agacé qui n’était pas d’accord a répondu : « Aucune saison de feux d’artifice n’est l’une des meilleures périodes de l’année. Je me sens un peu pour les propriétaires d’animaux. Mais j’aime plus les feux d’artifice.

Un autre téléspectateur s’est exclamé: “Oui, les feux d’artifice devraient être interdits dans les zones résidentielles, ce ne sont pas seulement les animaux qui souffrent, alors les vétérans gardent les feux d’artifice pour les spectacles organisés uniquement #JeremyVine.”





Un quatrième a répondu: “Je suis propriétaire d’un animal de compagnie et j’ai toujours pensé que les feux d’artifice devraient être interdits, sauf pour les personnes en charge des expositions officielles qui ont été contrôlées par la police, je dis cela malgré le fait que mon propre chien ne le fait pas. Sans sourciller à cette période de l’année, les feux d’artifice représentent une menace plus large.

Au Royaume-Uni, il n’existe actuellement aucune loi explicite interdisant les feux d’artifice car ils traumatisent les animaux de compagnie.

Actuellement, les feux d’artifice peuvent être vendus du 15 octobre au 10 novembre, ce qui peut prolonger la période de tir des feux d’artifice.

