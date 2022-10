Les téléspectateurs de Jeremy Vine s’affrontent alors que le débat sur l’autorisation des chiens dans les restaurants prend une tournure vicieuse

Les téléspectateurs de JEREMY Vine se sont affrontés sur les réseaux sociaux au sujet d’un débat sur l’autorisation des chiens dans les restaurants.

La Grande-Bretagne est affectueusement connue comme une nation d’amoureux des chiens, et beaucoup d’entre nous font un effort supplémentaire pour que nos amis à quatre pattes fassent partie de la famille.

Un débat sur l'autorisation des chiens dans les restaurants a pris une tournure vicieuse

Le compte Twitter officiel du Jeremy Vine Show a posé la question aux fans

Mais à quel moment tirons-nous la ligne et soutenons-nous que certains endroits, y compris les restaurants, sont vraiment réservés aux personnes et non aux animaux de compagnie ?

S’adressant à Twitter vendredi matin, le compte officiel de Jeremy Vine a posé cette question exacte à ses abonnés – mais les choses ont rapidement pris une tournure vicieuse.

S’adressant à ses 154 000 followers sur la plateforme, les fans de l’émission ont été interrogés : « Devrions-nous laisser les chiens entrer dans tous les restaurants ? Et tous les pubs, cafés et centres commerciaux d’ailleurs ?

“Plus d’un quart d’entre nous possèdent un chien, alors est-il temps de laisser le meilleur ami de l’homme nous suivre partout où nous allons ?”

Cependant, au lieu de se transformer en un débat civilisé, les propriétaires de chiens et, vraisemblablement, ceux qui ont des chats, ont été enfermés dans un combat au clavier profond les uns avec les autres.

Répondant au fil, une personne s’est exclamée : « Oui ! Je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas autorisés dans certains endroits.

« Avez-vous vu l’état de certaines toilettes dans les pubs, cafés et restaurants ? Les chiens sont plus propres que certaines personnes !

Dans une réponse provocante, un autre utilisateur a déclaré : « Non seulement je suis allergique aux chiens, mais je suis extrêmement nerveux en leur présence. Cela dépend sûrement du propriétaire de l’entreprise individuelle ?

« Absolument bien si vous voulez autoriser les chiens – je n’irai tout simplement pas. J’irai cependant dans des restaurants où les chiens ne sont pas autorisés.

Faisant écho à leurs commentaires, quelqu’un d’autre a dit : « Non. Bien que j’adore les chiens, beaucoup d’entre nous souffrent d’allergies extrêmes et d’autres en ont peur. »





Au Royaume-Uni, il n’existe actuellement aucune loi explicite interdisant aux chiens d’entrer dans un établissement.

C’est, cependant, tant qu’ils n’entrent pas là où la nourriture est préparée et cuite.

C’est une politique d’entreprise à entreprise et la décision est prise à la demande du propriétaire.