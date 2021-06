Les téléspectateurs de In The Footsteps Of Killers critiquent un véritable document criminel « irrespectueux » alors qu’il enquête sur le meurtre de Suzy Lamplugh

Dans Les traces des tueurs, les téléspectateurs ont critiqué le véritable documentaire sur le crime « irrespectueux » alors qu’il enquête sur le meurtre de Suzy Lumplugh.

L’émission de Channel 4 associe la star de Silent Witness, Emilia Fox, au criminologue David Wilson alors qu’ils rouvrent une série de cas froids.

12 Ils enquêtaient sur la mort de Suzy Lamplugh

Dans l’épisode de mercredi, In The Footsteps of Killers a enquêté sur le meurtre de Suzy Lamplugh, une agente immobilière portée disparue en 1986.

Elle a été déclarée morte en 1994 – mais son assassin n’a jamais été arrêté.

En chemin, ils découvrent d’anciennes cassettes d’interviews de suspects et parlent au frère de Suzy, Richard, qui souhaitait faire reposer sa sœur.

Cependant, le mélange de dramatisation et de véritable enquête criminelle n’a pas bien fonctionné auprès du public, qui a qualifié la série de « irrespectueuse ».

12 La star de Silent Witness Emilia Fox en tête de la série

12 Elle est rejointe par le criminologue David Wilson

Une personne a déclaré : « Suzy Lamplugh avait mon âge ; elle aurait maintenant 60 ans. En tant que jeune enseignante, j’ai utilisé les ressources du SL Trust pour enseigner la sécurité personnelle aux jeunes filles. Je ne l’ai jamais oubliée et je voulais regarder ça mais n’appréciez pas l’approche désinvolte et surdramatisée. »

Un autre a ajouté: « #inthefootstepsofkillers sur @Channel4 c’est bien. Mais la dramatisation excessive du sujet de @EmiliaFox est agaçante et je pense que c’est irrespectueux envers les personnes décédées. Ce n’est pas un témoin silencieux FFS! »

Un troisième a déclaré: « Je ne comprends pas pourquoi Emilia agit comme si elle était dans un grand polar de film? C’est la vraie vie, et non un drame hollywoodien, et elle manque de respect envers ceux qui sont morts et leur famille #inthefootstepsofkillers »

Un quatrième a fait la remarque : « Grand fan de David Wilson et de tout son travail, mais d’une manière ou d’une autre, avoir une actrice à ses côtés n’était pas une bonne chose, tout semble tellement scénarisé »

Cependant, certains fans ont défendu la série, une personne disant: « Série fascinante David, j’adore tout ton travail à la télévision, je suis un geek du crime! »

Un autre a déclaré: « les frissons de #IntheFootstepsofKillers »

À la fin du documentaire, le couple a découvert une nouvelle piste alors que la femme d’un témoin indiquait un endroit potentiel où le corps aurait pu être jeté.

In The Footsteps of Killers est diffusé sur Channel 4 le mercredi à 22h.