Les téléspectateurs de I’m A Celebrity repèrent l’énorme gaffe d’Ant et Dec après qu’un camarade de camp ait “disparu”

LES TÉLÉSPECTATEURS de Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ont repéré une énorme gaffe d’Ant et Dec alors qu’un camarade de camp avait “disparu” la nuit dernière.

Les fans aux yeux d’aigle du concours ITV ont noté comment la paire de présentation a présenté les mauvais noms de célébrités avant un segment de l’émission.

Érotème

Ant et Dec ont annoncé la mauvaise célébrité dans un segment de l'émission

Mike, Seann et Charlene ont participé au défi Meals On Wheels

Ant McPartlin et Declan Donnelly sont revenus pour animer I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here lors de son retour en Australie plus tôt ce mois-ci.

Cependant, leur passage ne s’est pas déroulé sans erreurs, car les fans ont remarqué qu’ils avaient commis une erreur majeure lors de leurs introductions hier soir.

Les co-stars de Geordie ont été vues en train d’expliquer les nouvelles offres Shrieky Clean On Wheels, anciennement connues sous le nom de défi Dingo Dollar.

Mais Ant, 46 ans, et Dec, 47 ans, ont dérouté les fans lorsqu’ils ont annoncé que les trois mauvaises célébrités avaient participé au procès supplémentaire.

Alors que le défi était lancé pour Mike Tindall, Seann Walsh et Charlene White – la paire a accidentellement dit Sue Cleaver à la place.

S’adressant à Twitter dans la confusion après avoir remarqué la bévue, un fan a écrit: “Sue ressemble beaucoup à Charlene là-bas?”

“Est-ce que mes yeux me trompent ou est-ce Charlene, pas Sue”, a ajouté un deuxième, tandis qu’un troisième a dit: “Ummm, ce n’est pas Sue.”

Un quatrième a fait remarquer de manière cinglante: “Je sais que Sue a deux visages, mais elle est devenue une personne complètement différente ici.”





Le trio de célébrités a été chargé de nettoyer et de ranger une pièce “très propre” dans le cadre du défi Kiosk Kev d’hier soir.

Le groupe a remporté Jelly Babies pour le camp après avoir trié des lettres et des balles de ping-pong pour ranger l’espace.

Plus tard dans l’émission, Ant et Dec se sont excusés pour la confusion des noms – car ils ont confirmé que ce n’était pas Sue, 59 ans, qui participait au défi, mais Charlene.

Auparavant, les fans de I’m A Celeb se plaignaient que certains des visages célèbres, dont l’actrice Sue, avaient disparu des écrans.

Cela vient après qu’Ant et Dec aient été vus se moquer d’une émission rivale alors qu’ils exprimaient clairement leurs sentiments à propos de Strictly Come Dancing.

Ant présentait le segment suivant de l’émission, lorsqu’il a déclaré: “Bien, retour au camp où il est temps de poser la question que chaque agent du showbiz pose à son client après avoir refusé, je suis une célébrité.”

Après les paroles d’Ant, l’action est ensuite retournée au camp, où Seann a été vu en train de demander au musicien Boy George : « Feriez-vous Strictly ?

Le coup effronté suggéré que je suis une célébrité est toujours le spectacle que les agents offrent en premier à leurs clients célèbres.

Érotème

Ant et Dec ont annoncé que Sue participerait au défi