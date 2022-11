Les téléspectateurs de I’m A Celebrity repèrent le signe secret que les amitiés du camp de Matt Hancock sont « fausses »

Les téléspectateurs de I’M A Celebrity ont affirmé que les camarades de camp simulaient leur amitié envers Matt Hancock.

Le député de West Suffolk a rejoint le casting de I’m A Celeb après avoir quitté son poste de secrétaire à la Santé l’année dernière à cause de sa liaison pendant le verrouillage.

Rex

Hier soir, il a été élu par le public pour affronter son deuxième essai, Tentacles of Terror.

Cependant, alors qu’il partait pour gagner des étoiles pour le camp, il a été filmé s’approchant seul du pont.

Les téléspectateurs ont rapidement compris le camouflet, avec un utilisateur de Twitter écrivant: «Pas Matt Hancock marchant seul vers un procès! Je n’ai JAMAIS vu ça auparavant…. Le camp a parlé…. #ImACeleb.

Un autre a partagé: “Je pense que c’est la première fois que je vois quelqu’un aller sur un sentier sans que des camarades de camp l’accompagnent jusqu’au pont #ImACeleb.”

EN SAVOIR PLUS SUR JE SUIS UNE CELEB ‘DÉSAPPOINTÉ’ Matt Hancock fait grincer des dents les téléspectateurs de I’m A Celeb avec son chant ‘gaspillé’ Les fans de I’m A Celeb posent tous la même question après le vote de Boy George pour le procès

Cependant, un autre a déclaré: “Personne n’accompagne Matt jusqu’au pont, c’est un peu triste #ImACeleb.”

Un autre a commenté: «Personne n’a accompagné Matt Hancock jusqu’au pont… quelqu’un d’autre a-t-il attrapé ça ?? #ImACeleb.

Il est entré dans le camp avec le comédien Seann Walsh mercredi malgré une pétition croissante pour le faire virer.

Interrogé sur sa démission par ses camarades de camp, il a déclaré qu’il avait démissionné parce qu’il comprenait ce que les gens ressentaient pour lui, après que les images de vidéosurveillance exclusives du Sun aient prouvé l’affaire.





La présentatrice de télévision et experte en immobilier Scarlette Douglas lui a dit alors qu’ils faisaient des corvées autour du camp : « Les gens sont en colère et bouleversés – les émotions sont fortes.

“Nous n’exclurons jamais personne. Nous voulons nous assurer que tout le monde est une famille, mais si cela semble difficile les premiers jours, je suis sûr que vous comprenez pourquoi.

Elle a ajouté: “C’était difficile. Beaucoup de gens ont eu des moments difficiles.

“Et puis de voir que les gens qui avaient en quelque sorte établi les règles les avaient ensuite enfreintes, je pense que c’était une grosse gifle pour tout le monde.”

Seann Walsh, qui a été forcé de s’excuser publiquement pour avoir trompé sa petite amie le jour de son anniversaire avec son partenaire Strictly Come Dancing, a ensuite défendu Matt.

Il a déclaré: «Cet homme aura un récit très différent de ce qu’il a fait de ce que nous pensons tous qu’il s’est passé et il y aura des raisons.

“Je ne justifie rien de ce que ce type a fait ou certainement ce que ce gouvernement, les décisions qu’il a prises, mais putain d’être dans son travail quand ça se passait…”

En savoir plus sur le soleil DOUBLE PROBLÈME Avertissement urgent à tous ceux qui ont eu Covid – le rattraper « peut être mortel » COURAGEUSE KATE Kate Garraway absente de Good Morning Britain au milieu de la bataille pour la santé de son mari

Sue Cleaver a répondu: “Je suis totalement, totalement d’accord avec vous, mais le choix après tout ce qui s’est passé et l’impact sur tout le monde à la maison, les familles et les personnes dans les foyers de faire le choix d’entrer dans I’m A Celebrity… Get Me Out Of Ici! ne me convient pas.

“Il a des électeurs chez lui, c’est un député en exercice.”

Je suis une célébrité continue ce soir à 21h sur ITV.