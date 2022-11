Les téléspectateurs de I’m A Celebrity menacent d’appeler l’Ofcom pour un moment horrible

JE SUIS UNE CÉLÉBRITÉ 2022 a certainement livré des moments remarquables… bien qu’il semble que les fans n’étaient pas préparés pour sa dernière offre.

Matt Hancock dans un maigre pantalon en lycra bronze.

L’ancien secrétaire à la santé a rejoint Jill Scott, Mike Tindall et Owen Warner dans le cadre du défi annuel Celebrity Cyclone, et a été équipé d’une tenue de super-héros qui laissait peu de place à l’imagination.

Lorsqu’il est apparu à l’écran, la tenue moulante a fait rougir certains fans après avoir vu un peu trop du député qu’ils ne l’avaient prévu.

Debout dans une position de super-héros, Matt a déclaré: “Je suis le Bronze Bronco et je tiens bon pour la vie.”

Certains fans ont cependant été particulièrement choqués, menaçant même d’appeler l’Ofcom pour se plaindre du costume à peine là.

Un fan a écrit: “Non s’il vous plaît, je n’avais vraiment pas besoin de voir Matt Hancock dans shorts ces collants (ou pas du tout, vraiment) »

Un deuxième a dit: “Matt serré shorts était un spectacle que je n’avais pas besoin de voir aujourd’hui »

Tandis qu’un troisième ajoutait: “Matt Hancock serré shorts. Nous avons tous besoin d’une indemnisation pour les dommages causés à nos yeux et à notre esprit. Brut”

“Matt en élasthanne doré Shorts est vraiment digne d’une plainte OFCOM », a déclaré un quatrième.





Lorsque le moment est venu de relever le défi, Matt s’en est sorti de manière impressionnante, malgré un départ choquant où il a choisi de plonger dans le bassin profond avant de remonter le parcours avec son étoile.

Bien qu’ils aient été bombardés par des balles de yoga et de l’eau, perdant leur positionnement plus d’une fois sur le parcours glissant, Matt et le reste de l’équipe ont réussi à réussir en étant à leurs points de contrôle au moment où la sonnerie finale s’est déclenchée.

Ils ont reçu quatre repas, puis quatre glaces au chocolat qu’ils devaient trouver une fois de retour au camp.

Après avoir réussi à trouver les glaces au chocolat, le groupe a eu une surprise encore plus grande lorsqu’ils ont découvert que les bâtons de sucette avaient gravé les scores de la Coupe du monde d’Angleterre.

La finale est demain, avec seulement trois compagnons de camp ayant l’opportunité d’être couronnés roi ou reine de la jungle.

Je suis une célébrité continue les soirs de semaine à 21h et est disponible en streaming sur ITVX.

