Les téléspectateurs de I’m A Celebrity disent tous la même chose à propos du procès Bushtucker de Chris Moyles

Les fans de I’M A Celebrity ont tous dit la même chose à propos du Bushtucker Trial de Chris Moyles ce soir.

L’épisode de ce soir de l’émission ITV a vu le DJ de la radio affronter le procès du Savage Sorting Office avec Owen Warner de Hollyoaks.

Chris, 48 ​​ans, a hésité à participer aux défis de l’émission au cours des derniers jours après n’avoir gagné qu’une étoile pour le camp la semaine dernière.

Mais aujourd’hui, il a proposé son nom et a déclaré : “Si je le fais, je me sentirais plus en sécurité avec quelqu’un qui est très bon en Trial à côté de moi.”

Il a ajouté : « Je suis tenté de choisir Owen à cause de notre incroyable travail d’équipe l’autre jour. Et, sans vouloir vous offenser, nous sommes tous les deux les plus beaux mecs ici.

Lorsqu’ils sont arrivés sur le plateau du procès, Ant a expliqué: «C’est The Savage Sorting Office.

« Vous deux devez mettre un quart de travail et trier le courrier pour trouver les étoiles.

“L’un de vous sera suspendu à la grue dans ce harnais et devra fouiller dans le poste et trouver les étoiles. Lorsque vous trouvez une étoile, vous devez la mettre dans la boîte aux lettres géante pour la gagner.

“L’autre célébrité opérera la grue, mais elle aura les yeux bandés et elle recevra des décharges électriques toutes les 30 secondes. Il y a six étoiles à trouver.

Dec a ajouté : « Vous avez 90 secondes par chariot postal. Si l’étoile n’est pas dans la boîte postale à ce moment-là, vous perdez cette étoile.





“Il s’agit d’un essai Bushtucker, il y aura donc des surprises en cours de route.”

Owen est allé dans la balançoire, tandis que Chris avait les yeux bandés.

Alors que la star du savon fouillait parmi les yabbies, les crabes de boue et les anguilles, il a essayé de trouver les étoiles.

La paire a vraiment eu du mal, Owen disant au duo Geordie que c’était beaucoup plus difficile qu’il n’y paraît.

Ils n’ont réussi qu’une étoile sur six possibles.

Ant et Dec ont plaisanté sur le fait que Chris n’obtiendrait à nouveau qu’une seule étoile, et le DJ a dit: “Simplement par le fait que j’étais juste ici …”

Owen a été vidé en disant: «Mon lancer était horrible, désolé. Je fulmine contre moi-même.

Les téléspectateurs qui regardaient à la maison ont tous dit la même chose.

L’un d’eux a écrit sur Twitter: “Chris porte malheur aux essais. Les deux fois où il est allé, ils ont obtenu 1 étoile #ImACeleb.

“Chris est fou de jinx”, a déclaré un autre.

Un troisième a ajouté: “Chris a porté la malchance au procès.”