Les téléspectateurs de I’m A Celebrity bâillonnent alors que Mike Tindall avale le pénis d’un cochon mélangé lors d’un horrible procès

Les téléspectateurs de I’M A Celebrity ont été bâillonnés lorsque Mike Tindall a avalé le pénis d’un cochon mélangé lors de l’horrible procès Bushtucker de ce soir.

L’as du rugby, 44 ans, a décidé de franchir le pas et de se mettre en avant pour relever le défi.

Le camp a eu la chance de choisir deux étoiles pour participer à The Speak Uneasy Trial.

Ils ont décidé d’aller avec Mike et la Lionne Jill Scott.

Mike a dit à ses copains de la jungle : « Je le ferai avec plaisir et je donnerais tout », tandis que Jill a avoué : « Ça ne me dérangerait pas de le faire. Je n’ai pas encore été et j’ai obtenu une étoile.

Lorsque le duo est arrivé au procès, Dec a expliqué: “C’est The Speak Uneasy.. ici, il y a 10 boissons proposées.

En savoir plus sur Je suis une célébrité PAS LES BIENVENUS Matt Hancock de I’m A Celeb banni du talk-show de Jonathan Ross vrai procès J’ai gagné, je suis une célébrité et le plus dur n’est pas les bugs dit Vicky Pattison

« Chacun d’eux vaut une étoile, vous aurez cinq verres chacun. Vous pouvez passer un verre, mais vous ne pouvez pas y revenir et vous perdrez cette étoile.

Ant a poursuivi: “S’il est jugé que vous avez délibérément dribblé ou renversé votre boisson, vous perdrez cette étoile et vous ne pourrez plus essayer de la boire.”

Mike a été chargé de boire des cafards mélangés et des fruits vomi mélangés, tandis que Jill avait consommé des yeux de poisson mélangés et des escargots mélangés.

Mais probablement la pire chose que Mike a dû boire était du pénis de porc mélangé.





Après avoir abattu le lot, il a déclaré: «C’est horrible après. Urg, bonjour, tu répètes !

Les fans qui regardaient à la maison étaient stupéfaits qu’il ait réussi à le faire parce que c’était dégoûtant.

L’un d’eux a déclaré sur Twitter: “Jill et Mike l’ont brisé – comment ils n’ont pas vomi, je ne le saurai jamais.”

Un second a ajouté: “Je me demande comment Jill et Mike avalent ces boissons sinistres absolues.”

Un troisième a répondu: “Je me sens malade en les regardant.”

La paire a brisé le procès et est retournée au camp avec 10 étoiles.

En savoir plus sur le soleil DÉTAILS DU CODE VESTIMENTAIRE Je me suis fait virer du gymnase pour ma tenue “inappropriée” RISE ‘N’ SHINE Toby Carvery ramène un élément populaire du menu du petit-déjeuner après un contrecoup

Mais après avoir bu une telle boisson, Mike a commencé à se sentir un peu mal.

Il a dit au camp: “Il y a quelque chose qui ne va pas dans mon estomac.”