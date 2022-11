Les téléspectateurs de I’m A Celeb stupéfaits alors qu’Owen Warner révèle combien il mange vraiment dans la vie normale

Les téléspectateurs de I’M A Celebrity ont été stupéfaits après qu’Owen Warner ait révélé combien il mange vraiment dans la vie normale.

La star de Hollyoaks, 23 ans, avait désespérément besoin d’autant de nourriture que possible depuis qu’elle faisait partie de la série, luttant plus que la plupart avec leurs maigres rations.

Rex

Rex

Il a manqué de peu de devenir le roi de la jungle lorsque la lionne Jill Scott a remporté la couronne.

Et ce n’est pas surprenant qu’Owen ait eu faim, étant donné la quantité qu’il a admis manger chaque jour.

Lors du dernier épisode de I’m A Celeb, l’acteur a révélé qu’il mangeait normalement six repas par jour.

En savoir plus sur Owen Warner BUT D’OWEN Owen Warner de I’m A Celeb a été choqué par l’incroyable farce de son frère digne d’un roi Owen Warner mange tout le gâteau après avoir quitté la jungle I’m A Celeb

Les fans ont été choqués par les aveux d’Owen, une personne écrivant: “Six repas par jour et des collations entre les deux lors d’une journée normale.”

Un autre a déclaré : « Six repas par jour ! Un jour normal OWEN !! QUEL!”

Un troisième a simplement dit: “SIX ???”

Owen a parfois eu du mal au camp en raison de son appétit.

Les fans étaient auparavant dévastés pour le beau gosse après avoir raté une friandise de luxe de brownies au chocolat.

“Owen ressemble à un homme brisé. Ces brownies… », a plaisanté l’un d’eux.





Alors qu’un autre a déclaré: “Bien sûr, Owen a plus faim que les autres – il est le plus jeune et incroyablement en forme physiquement, donc son métabolisme sera beaucoup plus rapide que les autres.”

“George se plaindre du fait qu’Owen mange est tellement ironique étant donné qu’il vient de voler cette banane plus tôt”, a ajouté un troisième.

Sans surprise, la nourriture était l’une des premières choses dans l’esprit de la star de Hollyoaks, Owen, et il ne s’est pas retenu.

Il a été photographié en train de manger un gâteau entier sur la plage et avait l’air ravi d’être loin du menu de riz et de haricots de la cuisine du camp.

Mais Owen n’aura certainement plus faim de sitôt après qu’il ait été prédit qu’il gagnerait des millions après son passage dans la jungle.

Brian Robert

Owen Warner avait l’air ravi en mangeant un gâteau après avoir quitté la jungle[/caption]