Les téléspectateurs de I’m A Celeb sont convaincus que leur camarade de camp veut désespérément partir après avoir repéré des “indices”

Les téléspectateurs de I’M A Celeb sont convaincus que Chris Moyles veut désespérément quitter l’émission ITV après avoir repéré des “indices”.

Le DJ est l’un des six visages célèbres qui sont laissés dans la jungle.

Rex

Rex

Chris, la lionne Jill Scott, l’as du rugby Mike Tindall, le comédien Seann Walsh, la star des Hollyoaks Owen Warner et l’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock se battent actuellement pour la première place.

La finale de I’m A Celebrity 2022 est diffusée ce dimanche – mais les téléspectateurs pensent que le présentateur de radio ne s’en soucie pas et veut partir.

Certains sont allés sur Reddit pour expliquer pourquoi.

Les fans pensent que sa confiance a été ébranlée après avoir échoué dans les Bushtucker Trials.

En savoir plus sur Je suis une célébrité NOUVELLE VAGUE Boy George révèle qu’il faisait la promotion d’une nouvelle chanson dans le camp – l’avez-vous repérée ? PROCÈS ET TERREUR Le camp I’m A Celeb risque d’avoir faim alors que Chris et Owen subissent un procès sauvage

Il a également repoussé d’autres camarades de camp parce qu’il s’est principalement lié à Boy George – qu’il connaissait avant le spectacle – et maintenant il n’est plus vraiment avec ceux qui restent.

L’un d’eux a écrit sur le site : « Il était clairement découragé quand ils ne l’ont pas laissé essayer de faire un autre essai, je pense que c’était celui du yoga, il a dit quelque chose dans le sens de l’intérêt de sa présence. J’aime Chris mais je pense que sa confiance a été ébranlée et maintenant il apparaît comme un peu hargneux et veut rentrer chez lui.

Un autre a souligné: «Je pense que cela aurait fait une énorme différence si Chris et BG n’étaient pas entrés ensemble. Chris a peut-être noué des liens plus solides dès le départ et n’a pas eu de petites discussions parallèles avec BG.

“Ce défi d’une étoile l’a vraiment bouleversé et je pense qu’il est resté avec lui. J’aime vraiment Chris, mais j’ai l’impression qu’il n’a pas apprécié l’expérience autant qu’il le souhaitait », a déclaré un troisième.





Ce soir, Chris et Owen affronteront le dernier procès.

Les deux célébrités ont été vues en train de s’attaquer au procès de Savage Sorting Office dans un premier extrait de l’émission pleine à craquer de ce soir.

Un clip teaser voit un Chris aux yeux bandés faire fonctionner l’énorme machine alors qu’il crie que c’est “lourd” pour lui de se déplacer.

Pendant ce temps, Owen crie des instructions à sa co-star, alors qu’il est plané au-dessus d’un réservoir de crustacés et de poissons vivants.

“Vos 90 premières secondes pour votre premier chariot commencent maintenant”, peut-on entendre Dec, 47 ans, annoncer, avant qu’Owen ne soit manoeuvré au-dessus du char.

“D’accord, va à droite, va à droite, puis abaisse-moi”, peut-on l’entendre crier à Chris, qui semble avoir du mal à le déplacer.

En savoir plus sur le soleil

“Arrête, arrête, arrête, arrête !” crie Owen alors qu’il est presque plongé dans l’eau, qui, selon Ant, 47 ans, est pleine de “yabbies, de crabes de boue et d’anguilles”.

Le dernier essai que Chris a fait l’a vu retourner au camp avec une seule étoile, laissant ses camarades de camp affamés alors qu’ils mangeaient du riz et des haricots.

I’m A Celeb continue ce soir à 21h sur ITV