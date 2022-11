Les téléspectateurs de I’m A Celeb ont tous la même plainte à propos de Matt Hancock alors qu’il entre enfin dans la jungle

Les téléspectateurs de I’m A Celebrity ont été furieux hier soir lorsque Matt Hancock est entré dans la jungle – et n’a pas mentionné sa campagne contre la dyslexie.

Le politicien honteux, 44 ans, avait affirmé que sa raison de participer à l’émission était de sensibiliser le public, mais il semblait tout oublier alors qu’il était interrogé par ses nouveaux camarades de camp.

Ceux qui regardaient à la maison n’étaient pas du tout impressionnés et se sont tournés vers Twitter pour s’en plaindre.

Une personne a écrit: “Hancock s’est fait demander deux fois dans l’émission de ce soir pourquoi il était entré dans la jungle, assez curieusement, il ne l’a pas utilisé comme une chance de” sensibiliser à la dyslexie sur une plate-forme qui atteindra les gens “. #ImACeleb.

Un deuxième a ajouté: “On a demandé à Matt Hancock, à au moins quatre reprises au cours de l’épisode de ce soir, pourquoi il était entré dans I’m A Celebrity. Pas une seule fois il n’a mentionné la dyslexie. C’est un projet vaniteux qui rapporte de l’argent. #ImACeleb.

Alors qu’un troisième a déclaré: «Je pensais que Matt Hancock avait dit qu’il allait dans la jungle pour sensibiliser les associations caritatives contre la dyslexie? Aucune mention……. #ImACeleb.

Parlant de sa décision de faire l’émission, Matt avait précédemment déclaré au Sun: «Je veux rehausser le profil de ma campagne contre la dyslexie pour aider chaque enfant dyslexique à libérer son potentiel – même si cela signifie emprunter un itinéraire inhabituel pour y arriver. . . via la jungle australienne ! Je suis une célébrité. . . est regardé par des millions de Britanniques à travers le pays.

“Je veux utiliser cette incroyable plateforme pour sensibiliser, afin qu’aucun enfant ne quitte l’école primaire sans savoir s’il est dyslexique.”

L’arrivée très attendue de Matt dans la jungle a suscité un mélange de choc, d’incrédulité et de rires incontrôlables de la part des célébrités.

L’ancien secrétaire à la santé a finalement rejoint le casting de l’émission de téléréalité ITV, après avoir fait face à de nombreuses critiques sur sa décision de la part du public et de ses collègues politiciens.

Peu de temps après son arrivée, il a participé au défi Beastly Burrows Bushtucker Trial aux côtés de son collègue entrée tardive, le comédien Seann Walsh – et a ensuite été à nouveau sélectionné par le public pour faire face à un deuxième procès jeudi.

Après avoir vu Matt s’exclamer en descendant les escaliers, Seann s’est plié en deux dans des éclats de rire, plus tard Bush Telegraph, “Matt Hancock!” et rire encore plus.

Matt a provoqué une nouvelle agitation en entrant dans le camp principal, avec de nombreux visages célèbres de l’émission choqués de voir le député de West Suffolk, qui a fait retirer le whip du Parti conservateur après avoir annoncé son intention de rejoindre l’émission.

Suite aux arrivées de Matt et Seann, le DJ radio Chris Moyles a rendu visite au Bush Telegraph et a déclaré : « Oh mon dieu, deux nouvelles personnes sont arrivées.





“L’un d’eux est Seann Walsh et l’autre – je dois revenir en arrière et revérifier.”

S’exprimant également dans le Bush Telegraph, la star du feuilleton Sue Cleaver a ajouté : “Je ne sais pas quoi dire.”

Plus tard, lors d’un échange en tête-à-tête avec Matt, la star de Loose Women, Charlene White, lui a demandé: “Pourquoi es-tu ici?”

“Parce que, la vérité honnête, il y a si peu de façons dont les politiciens peuvent montrer que nous sommes des êtres humains”, a répondu Matt, auquel Charlene a lancé un regard incrédule.

Le leader du Culture Club, Boy George, lui a dit : « Tu vas vraiment comprendre. Vous allez vraiment l’obtenir. Pas de moi, je veux dire, juste de… »