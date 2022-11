Les téléspectateurs de I’m a Celeb insistent sur le fait que leur camarade de camp doit gagner l’émission après avoir impressionné lors du dernier procès

Les téléspectateurs de I’M A Celeb ont insisté pour que Jill Scott DOIT gagner l’émission après le dernier essai Bushtucker.

La Lionne, 35 ans, s’est mise en avant pour tenter de gagner des étoiles pour le camp.

Les téléspectateurs de I’m a Celeb ont insisté sur le fait que Jill Scott devait gagner l’émission après avoir impressionné lors du dernier procès[/caption]

Jill a participé au Critty Critty Bang Bang Bushtucker Trial ce soir.

La légende du football a dû mettre une «tenue vraiment délicieuse» et s’asseoir dans une voiture haut dans le ciel.

Host Ant a expliqué: «Une fois à bord de la voiture, vous devez chercher des étoiles. Il y a 7 étoiles à trouver. Une fois que vous obtenez une étoile, mettez-la dans votre sac à étoiles…

“Ceci étant un essai Bushtucker, il y aura quelques surprises en cours de route.”

Jill a réussi à obtenir un incroyable sept étoiles.

Beaucoup sont allés sur Twitter pour partager l’amour – soulignant qu’ils voulaient qu’elle soit couronnée reine de la jungle.

“Jill Scott ferait mieux de gagner #imaceleb ou je ne serai pas content.” un a tweeté.

Un autre a déclaré: “J’espère vraiment que Jill le remportera tous, elle le mérite vraiment #ImACeleb.”





Un troisième a ajouté: «Je veux vraiment que Jill Scott gagne. #ImACeleb.

S’adressant à Ant et Dec après le procès, elle a avoué: «J’ai réellement ressenti la pression qui en découlait.

« C’est à vous d’obtenir des étoiles pour le camp. Les gars ont tellement faim et tu sais que tu peux ruiner les jours de six personnes [if you don’t get enough stars].”

Elle a ajouté: “J’avais tellement peur. Je déteste les hauteurs, honnêtement je les déteste. J’allais bien une fois que je m’y suis mis… quand ça a chuté et j’ai vraiment juré aussi.

“Désolé grand-mère, ça vient de sortir.”