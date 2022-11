Les téléspectateurs de I’m A Celeb furieux alors que Matt Hancock omet de mentionner la vraie raison pour laquelle il est dans la jungle

Les fans de I’M A Celebrity… Get Me Out Of Here sont devenus furieux après que Matt Hancock n’ait pas mentionné la vraie raison pour laquelle il est dans la jungle.

L’ancien secrétaire à la Santé – qui a été vu enterré sous terre lors de son sixième procès Bushtucker hier soir – avait déclaré aux téléspectateurs qu’il espérait sensibiliser la population à la dyslexie dans la jungle.

Jack Hill/Le Temps

Matt a dit qu’il voulait sensibiliser à la dyslexie[/caption] Rex

Cependant, les téléspectateurs du concours ITV ont noté que le député Matt, 44 ans, n’a pas mentionné la difficulté d’apprentissage autant qu’espéré.

S’adressant à Twitter, l’un d’eux a écrit : « Matt Hancock a-t-il mentionné quelque chose à voir avec la dyslexie pendant son séjour dans la jungle ? Je pensais qu’il faisait sur I’m A Celeb pour le mettre en valeur ?

Un autre intervint : « A-t-il même mentionné une fois sa dyslexie ? Voir qu’il est dans la jungle pour sensibiliser ?

Un troisième a accepté: “Matt a dit qu’il allait sur I’m A Celeb pour sensibiliser à la dyslexie et je ne l’ai pas entendu en parler une seule fois?”

EN SAVOIR PLUS SUR MATT HANCOCK Gina GEE Les fans de I’m A Celeb grincent des dents alors que Hancock dit qu’il pensait à sa petite amie pendant le procès JEU DU VENTILATEUR Je suis une célébrité dans le chaos alors que la bannière vole au-dessus du camp exigeant le départ de Matt Hancock

“Alors Matt Hancock a continué I’m A Celeb pour sensibiliser à la dyslexie mais n’a pas vraiment mentionné la dyslexie une seule fois”, a conclu un quatrième.

Avant d’apparaître dans I’m A Celeb, Matt avait affirmé que sa raison de participer à l’émission était de sensibiliser le public.

Il a déclaré au Sun: «Je veux rehausser le profil de ma campagne contre la dyslexie pour aider chaque enfant dyslexique à libérer son potentiel – même si cela signifie emprunter un itinéraire inhabituel pour y arriver. . . via la jungle australienne !

« I’m A Celebrity… est regardé par des millions de Britanniques dans tout le pays. Je veux utiliser cette plateforme incroyable pour sensibiliser, afin qu’aucun enfant ne quitte l’école primaire sans savoir s’il est dyslexique.





“En parlant de dyslexie à la télévision aux heures de grande écoute, j’espère accroître le soutien à mon projet de loi sur le dépistage de la dyslexie et la formation des enseignants (qui reçoit sa deuxième lecture au Parlement quelques jours seulement après la fin de I’m A Celebrity . . .).

« Mon objectif est d’aider le public à mieux comprendre cette affection très courante, qui touche environ une personne sur dix.

Un porte-parole de Matt Hancock a déclaré: “Matt continue de soutenir l’enquête Covid et il continuera à respecter tous les délais. Matt a déjà remis son téléphone et donné un accès complet à tous ses e-mails et SMS, à la demande du Parlement.

« La deuxième lecture du projet de loi sur le dépistage de la dyslexie et la formation des enseignants de Matt est quelques jours seulement après la fin de I’m A Celebrity.

“En participant à l’émission, Matt espère rehausser le profil de sa campagne contre la dyslexie et utilisera la plateforme pour parler d’un problème qui lui tient vraiment à cœur devant des millions de personnes. Matt est déterminé à ce qu’aucun enfant ne quitte l’école primaire sans savoir s’il souffre de dyslexie.

En savoir plus sur le soleil MAE-PAR BÉBÉ Molly Mae, enceinte, révèle le nom de son petit garçon et celui de Tommy Fury DOUBLEZ VOTRE ARGENT Pressé les Britanniques en ligne pour un coup de pouce jusqu’à 1 100 £ dans le cadre du plan budgétaire de Sunak

Cela vient après que I’m A Celeb ait été laissé dans le chaos après qu’une bannière a été déployée sur le camp exigeant que Matt quitte la jungle.

Les patrons ont été frappés par une autre vague de réactions violentes alors qu’un avion envoyé par des pétitionnaires en colère a survolé le camp, avec le message : “Covid endeuillé, dites-vous hors d’ici !”