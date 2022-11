Les téléspectateurs de I’m a Celeb claquent Charlene White et l’accusent d’avoir enfreint les règles alors qu’ils trouvent la raison pour laquelle elle n’a pas dormi dans un camping-car

Les téléspectateurs de I’M A Celebrity ont critiqué Charlene White comme une “briseuse de règles”.

La star, 42 ans, a été nommée adjointe par le nouveau chef de camp Matt Hancock, ce qui signifiait qu’ils pouvaient dormir dans un camping-car.

Mais Charlene n’a pas été impressionnée par l’arrangement de couchage et a choisi de ne pas dormir dans la jungle après avoir eu peur d’une araignée.

La star de Loose Women a fondu en larmes après avoir trouvé l’araignée dans sa chambre, et elle a dit : “Je ne peux pas faire ça ce soir.”

S’exprimant dans le Bush Telegraph, le présentateur a déclaré: “Mes niveaux de bravoure sont terminés pour aujourd’hui. Je ne veux vraiment pas avoir à dormir dans le camping-car.

Ses camarades de camp se sont rassemblés et le député Matt a réconforté la star en disant qu’elle voulait «dormir dans un lit [she’s] familier avec.”

Le chef de camp Matt a été laissé dormir seul dans le camping-car tandis que Charlene s’endormit dans son hamac.

Mais les fans pensaient qu’elle essayait d’éviter de dormir à côté de Matt et que son refus de RV n’avait rien à voir avec un crawly effrayant.

Une personne a déclaré en ligne: “Charlene enfreint les règles en ne dormant pas dans le camping-car.”

Alors qu’un autre a ajouté: “M * tt a des règles différentes pour lui et Charlene écrites en petits caractères.”





Un troisième a écrit: “Charlene est un briseur de règles.”

La star a passé des moments mitigés dans la série, et ce n’est pas la première fois qu’elle fond en larmes.

La présentatrice de Loose Women a pleuré de la disparition de ses enfants Alfie, cinq ans, et Florence, trois ans, lors de la première nuit au camp.

Charlene a déclaré à l’époque : « Je dirais que ma première nuit de sommeil dans la jungle n’a pas été géniale.

« Je n’ai pas l’habitude de dormir dehors, c’est un nouvel environnement.

“Je pense que j’étais trop émotif. Les enfants me manquaient et ça s’est vraiment libéré à travers les larmes et je ne pouvais tout simplement pas m’arrêter de pleurer.

Les téléspectateurs ont ensuite vu la star redevenir émotive alors qu’on lui offrait un article de luxe – une photo de ses enfants.

Elle a été réconfortée par Sue Cleaver alors qu’elle était submergée par le cadeau.

Charlene a déclaré au Bush Telegraph : « Ils me manquent vraiment.

“C’est d’accord. Les larmes viennent de l’amour et j’ai beaucoup de chance d’avoir deux enfants que j’adore.

