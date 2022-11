Les téléspectateurs de I’m A Celeb accusent un compagnon de camp populaire d’être “faux” et “le nez brun”

Les téléspectateurs de I’M A Celeb ont accusé l’un des compagnons de camp populaires de l’émission d’être “faux” et “le nez brun”.

Le comédien Seann Walsh a été critiqué par certains fans de l’émission à succès en ligne, qui affirment qu’il “n’est pas lui-même”.

S’adressant à Reddit, une personne a écrit: «Est-ce moi ou Seann Walsh est-il un nez brun massif? Je comprends peut-être qu’il est toujours positif, mais cela ne me semble pas du tout authentique.

Une autre personne a ajouté: “Seann Walsh est un tel faux. Agir de manière peu sûre au début et gagner du temps d’antenne. C’est le seul serpent dangereux là-dedans !

Alors qu’un troisième a écrit: “Quelqu’un d’autre trouve Seann Walsh complètement faux?”

Malgré quelques réactions négatives de la part des fans en ligne, le joueur de 36 ans a été salué comme un camarade de camp drôle et honnête.

Une personne a déclaré: “Seann est tellement authentique et drôle – j’espère qu’il restera.”

Un autre a ajouté: “Seann est tellement drôle, j’adore le regarder dans la série.”

Seann a fait face à un énorme contrecoup lorsque des photos ont été révélées de lui et de sa partenaire professionnelle Katya Jones s’embrassant dans une ruelle.

Leur romance choc en 2018 a mis fin au mariage du danseur et à la relation de cinq ans de Seann.

Seann a rappelé les mois qui ont suivi le scandale lors d’une conversation avec ses camarades de camp I’m a Celebrity.

Il a déclaré: « Facilement le mois le plus déprimant de toute ma vie, Édimbourg après Strictly.

« Nous arrivons à Édimbourg, d’accord, je pense que c’est un 200 places, je n’ai jamais été à Édimbourg à guichets fermés la première nuit. Il ne me vient même pas à l’esprit qu’il n’est pas épuisé.





“Juste avant que je sois sur le point de continuer, mon agent entre et dit:” Juste pour que vous sachiez, il y a environ 30 personnes. Se faire dire ça alors que vous êtes sur le point de continuer… horrible. C’est à ce moment-là que je me suis dit: ‘Oh, oh ..’ ”

Lors de la conversation avec Babatúndé Aléshé, Seann a ajouté : “Ma carrière était morte, j’étais finie.”

Seann a révélé qu’il était tellement affecté par les retombées qu’il a dû apporter des changements drastiques à sa vie quotidienne.

Il a dit : « Savez-vous ce que j’ai fait, pensai-je, je dois apprendre à conduire. Je ne peux pas m’asseoir dans les trains, avec des gens qui me regardent en disant : « C’est le gars qui faisait… ? Je dois apprendre à conduire maintenant car je dois me cacher. Véritablement. Je veux dire ça, je jure sur ma vie. Je ne peux pas être dans les trains.

