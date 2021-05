Les téléspectateurs de I Can See Your Voice se pâment devant le modèle de chant époustouflant qu’Amanda Holden appelle la «perfection»

UNE Modèle HANDSOME étonné que je puisse voir votre voix téléspectateurs ce soir avec une performance raffinée couvrant Ed Sheeran.

Les concurrentes jumelles Caitlin et Kristen ont également été stupéfiées par la voix parfaite de Basit Eniafe après avoir espéré qu’il était un mauvais chanteur.

Les détectives célèbres de cette semaine étaient Amanda Holden, Alison Hammond, Jimmy Carr et Heather Small.

Intitulée «The Model», l’intro de Basit disait: «Ce beau type n’a pas seulement fière allure sur la couverture d’un magazine, il sonne aussi très bien quand il couvre un classique pop.

Jimmy a commenté: «Donc le modèle… trop beau pour être vrai.

«Dieu ne donne pas à deux mains, n’est-ce pas? Il ne peut pas regarder ça et être capable de chanter, ce ne serait tout simplement pas juste!

Alison était d’accord: « Je ne pense pas qu’il puisse chanter. »

Amanda a ajouté: «Il y a trop de perfection là-bas. Il ne peut pas chanter en plus de tout ça.

Alors que Heather a dit: «Peut-être qu’il y a une chose telle que la perfection, et peut-être qu’il peut chanter et il peut poser et bien paraître.

Cependant, lorsque le mannequin est sorti, il a choqué le public en chantant une superbe reprise de Perfect d’Ed Sheeran.

Les téléspectateurs se sont rendus sur Twitter pour partager leur admiration pour le modèle parfait.

Un fan a déclaré: «Donc, ‘Model’ était magnifique, pouvait chanter et avait un accent irlandais? Non, je ne peux pas.

Un deuxième a écrit: « Le modèle est vraiment le package complet. »

Un autre écrit: « Hope Model obtient le contrat d’enregistrement #icanseeyourvoice. »

Les jumeaux ont deviné que Model était le mauvais chanteur et étaient d’accord avec la majorité des intuitions des célébrités.

Basit est un musicien ambulant de Londres qui s’est produit pour la première fois sur scène dans I Can See Your Voice.

Il a été ovationné et a choqué tout le monde avec sa performance incroyable.

Amanda a admis: «Nous devons écouter Heather. J’ai raté.

Il a dit à Paddy qu’il chantait depuis deux ou trois ans et a commencé à écrire sa propre musique.

Remarquant son accent irlandais, Jimmy a sonné: «Je suis désolé, il est devenu encore plus adorable maintenant!

«Vous n’aviez pas besoin d’un accent de tueur en plus de tout ça! C’est pas juste! »

Malheureusement, Caitlin et Kristen n’ont pas réussi à repérer le bon chanteur à la fin.

Un mauvais chanteur nommé « fashionista » est rentré chez lui avec les 10000 £ pour les avoir trompés.

Je peux voir votre voix se poursuit samedi prochain à 19h10 sur BBC One.