Les téléspectateurs de House of Games ont un gros problème avec le dernier lot de célébrités

Les fans de HOUSE of Games ont été sérieusement distraits par le manque de connaissances des célébrités au début de la dernière semaine.

Le spectacle présenté par Richard Osman était de retour pour une deuxième semaine dite de “rédemption” au cours de laquelle les candidats qui avaient précédemment mal performé étaient de retour pour donner une autre chance au spectacle.

Bbc

Les téléspectateurs à la maison ont été moins impressionnés[/caption]

Bbc

Rav Wilding a semblé se débattre tout au long du spectacle[/caption]

Parmi les célébrités apparaissant dans l’émission BBC Two figuraient le présentateur de A Place in the Sun Jean Johansson, le narrateur de Love Island Iain Stirling, l’actrice Sian Gibson et le présentateur de télévision Rav Wilding.

Parmi certains des tours auxquels les espoirs célèbres ont joué dans le but de remporter l’un des prix de nouveauté infâmes de l’émission, il y avait Où est le Kazakhstan?

Dans le tour, malgré son nom, les stars ont reçu une carte du Royaume-Uni et ont dû identifier les réponses à un certain nombre de questions sur la carte, chaque réponse étant un emplacement géographique basé au Royaume-Uni.

Cependant, de nombreuses célébrités n’ont pas réussi à trouver correctement certains endroits sur la carte de leur pays d’origine, ce qui a provoqué un tollé de la part des téléspectateurs.

S’adressant à Twitter, beaucoup n’ont pas tardé à critiquer les stars pour leur manque de connaissances, un fan furieux les qualifiant même d'”épais”.

Le fan en question a déclaré: “Épaisse bande de crétins #HouseOfGames.”

Un autre a dit : Comment ces gens trouvent-ils le chemin du retour ? La connaissance de la géographie britannique est un mystère pour les quatre.

Un troisième a fait remarquer: “Regarder #houseofgames m’horrifie toujours à quel point tant de candidats britanniques sont épouvantables à propos de la géographie de ce pays, leur propre pays ! (& Géographie mondiale à déterminer). “





Un quatrième a ajouté: «Cher moi, quelle mauvaise connaissance de la géographie, de l’histoire et de la littérature. Allez les célébrités nous montrent #houseofgames »

Alors qu’un cinquième s’est plaint: “Je ne peux pas croire qu’aucun de ceux-ci n’ait gagné la première fois qu’ils sont apparus… oh, attendez une minute, oui je peux!”

À la fin de l’épisode, c’est le comédien Iain qui a remporté l’émission avec un score plutôt bas de seulement huit, suivi de l’expert immobilier Jean avec sept.

Rav a terminé dernier avec seulement cinq points.

Cela survient après que les fans de la série se sont plaints la semaine dernière de l’inclusion d’un tour « fastidieux ».

Le tour de mime a laissé les téléspectateurs grincer des dents alors que Suzi Ruffell tentait douloureusement de donner une réponse à ses collègues joueurs.

Bbc

La star de A Place in the Sun, Jean, était parmi les célébrités[/caption]

House of Games est diffusé en semaine à 18 heures sur BBC Two.