Les téléspectateurs de House of Games ont tous la même plainte concernant le tour « fastidieux »

Les FANS de House of Games sont furieux de l’inclusion de l’un des mini-jeux de l’émission.

Le programme de quiz de la BBC Two est dirigé par Richard Osman et présente quatre candidats célèbres jouant à une série de jeux triviaux pour gagner des points et dans une quête pour remporter un prix de nouveauté.

Les téléspectateurs ont qualifié un tour de l’émission de “fastidieux”[/caption]

Suzi Ruffell s’est frayé un chemin à travers une performance de mime maladroite[/caption]

Cette semaine, l’émission de quiz a présenté un certain nombre d’anciens concurrents qui ont notoirement mal performé lors de leur premier passage et sont de retour pour être rachetés.

Parmi les acteurs figurent la comédienne Suzi Ruffell, Janet Ellis, la star de Dancing on Ice Darren Harriott et le présentateur Radzi Chinyanganya.

Mais les fans de l’émission légère nous ont laissé fulminer à un tour “ennuyeux” qui s’est avéré être un tournant.

Le tour en question s’intitulait Mime Time et mettait en scène les candidats choisissant une question, puis devant mimer la réponse pour qu’eux et leur partenaire gagnent un point.

Cependant, la ronde a semblé tomber à plat avec des fans à la maison qui se sont effondrés devant l’écran dans les scènes gênantes.

Un fan a déclaré : « Je ne me plaindrai jamais du temps de mime. #MaisondesJeux.

Un autre a déclaré: “Ce tour de mime est toujours fastidieux à l’extrême. #houseofgames.”





Tandis qu’un troisième faisait rage que le jeu tuait complètement la série, en disant: «Le tour de mime de #houseofgames tue le programme à mort. Le spectacle est cérébral, pas physique. Et ce n’est pas assez optimiste pour correspondre à Give Us A Clue… »

Dans le cadre de la ronde, la star de la comédie Suzi a joué de manière atroce la chanson des chats Rum Tum Tugger dans un voile similaire à une douloureuse ronde de charades, mais n’a pas réussi à gagner un point pour elle-même ou son partenaire Radzi.

Janet Ellis a dû mimer quelque chose pour Darren Harriott[/caption]

Le jeu douteux n’a pas été bien accueilli par les fans de l’émission de Richard Osman[/caption]

House of Games de Richard Osman est diffusé en semaine à 18 heures sur BBC Two.