Les téléspectateurs de House Across the Street se plaignent beaucoup du nouveau thriller de Channel 5

Les téléspectateurs de THE House Across the Street se sont retrouvés avec des plaintes majeures après avoir écouté le premier épisode du thriller de Channel 5.

Lorsqu’un jeune enfant de sa communauté disparaît, Claudia se retrouve mêlée à l’affaire et s’attache à découvrir la vérité.

Canal 5

Les téléspectateurs de Channel 5 se sont plaints du premier épisode de The House Across the Street[/caption]

Cependant, sa fascination commence rapidement à se transformer en obsession, non seulement pour ce qui est arrivé à Emily, mais aussi pour la famille Winter au cœur de l’affaire.

Écrite par la créatrice de White House Farm, Giula Sandler, la série tendue en quatre parties met en vedette Shirley Henderson, une mère célibataire et infirmière scolaire qui se retrouve au centre d’une affaire d’enfant disparu.

Craig Parkinson joue aux côtés de Henderson dans le rôle du tuteur d’anglais George.

Cependant, les téléspectateurs n’ont pas été impressionnés par les erreurs du scénario, tandis que d’autres se sont plaints de la voix de la star de Doctor Who, Sara Powell, qui joue Joanne, une voisine solidaire mais méfiante.

EN SAVOIR PLUS SUR LE CANAL 5 DANS LE MAUVAIS GOÛT Les téléspectateurs de Maxine fustigent Channel 5 pour avoir concentré une série de meurtres sur la fiancée du tueur DE NOUVEAUX PROJETS Amanda Owen de notre Yorkshire Farm organise une série de nouvelles émissions dérivées de Channel 5

Un téléspectateur agacé a écrit : « Je suis désolé, mais la police ne trouverait-elle pas une femme au hasard frappant à la porte d’une maison d’inconnus demandant des informations, puis s’appuyant contre la porte un peu bizarre ? #TheHouseAcrossTheStreet »

Un autre a posté : « Le fait qu’elle ait fondu en larmes pour cette fille qu’elle n’a jamais rencontrée, c’est bizarre. #TheHouseAcrossTheStreet”

Un troisième a déclaré: «Celui dont je soupçonne que vous parlez était dans Doctor Who et sa voix était un peu grinçante là-dedans aussi. Et elle a fini par être un pavé.

« Je ne pense pas pouvoir regarder ça avec la voix agaçante de cette femme ! Je ne suis sûrement pas seul #TheHouseAcrossTheStreet », a fait écho un autre.





“Je rafraîchis littéralement le fil Twitter de #thehouseacrossthestreet car il est plus intéressant que le programme lui-même”, a tweeté un autre téléspectateur déçu.

Quelqu’un d’autre a dit: «Je pense que cela a besoin d’une fusée dans le cul. C’est tellement lent. #TheHouseAcrossTheStreet”

La star de Harry Potter, Shirley Henderson, dirige le casting en tant que personnage principal Claudia.

Claudia se remet d’un cancer et a du mal à construire une relation avec son fils.

Lorsque l’enfant de la région, Emily Winter, disparaît, elle mène les recherches, mais son implication et ses secrets commencent à se révéler.

En savoir plus sur le soleil VERT DE JALOUSIE Alison Hammond est plus mince que jamais dans les coulisses de This Morning ACHAT BON MARCHÉ Les fans de Primark s’extasient sur son amorce qui est une dupe du pot de 41 £ de Bobbi Brown

L’acteur Craig Parkinson, mieux connu pour son rôle de Matthew “Dot” Cottan dans Line of Duty, joue George, un enseignant qui est nouveau dans la communauté et dont beaucoup se méfient de lui.

Ian Lloyd Anderson joue Owen, le père de l’enfant disparu, tandis que Lisa Dwyer Hogg est Sabine, la mère désemparée.