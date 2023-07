Les téléspectateurs de Heat de Channel 5 disent tous la même chose à propos de Danny Dyer dans son premier rôle majeur depuis qu’il a quitté EastEnders

Les téléspectateurs de CHANNEL 5 ont tous dit la même chose à propos de Danny Dyer dans son premier rôle majeur depuis qu’il a quitté EastEnders.

L’ancienne star du savon, 45 ans, a abandonné Walford pour l’outback australien alors que Heat a débuté ce soir.

Médias Fremantle

Danny Dyer a été vu dans son premier rôle majeur depuis qu’il a quitté EastEnders[/caption] Médias Fremantle

Heat a débuté ce soir sur Channel 5 – mais les fans se sont gratté la tête[/caption]

La chaleur se déploie sur fond d’un feu de brousse australien imminent lorsque deux familles amies de longue date s’aventurent dans une maison isolée pour des vacances d’été.

Au fur et à mesure que les secrets et les mensonges se dévoilent, cela devient une poudrière – et tout le monde ne s’en sortira pas vivant.

Alors que le drame se déroule à l’intérieur de la maison, à l’extérieur, un feu de brousse qui fait rage saisit la végétation entourant le luxueux manoir.

Cependant, quelques minutes après le début de l’épisode, les fans se sont tous retrouvés à dire la même chose,

Ils se sont tournés vers les médias sociaux en soulignant que le personnage de Danny, Steve, avait un fort accent de cockney alors que sa femme et ses enfants étaient australiens.

L’un d’eux a dit : « Est-ce que Danny Dyer ne fait qu’un seul accent ? J’ai l’impression de regarder East Enders.

Un deuxième a écrit: « Est-ce que ce drame de Danny Dyer va s’animer? Regarder plus 1. Cela ressemble à Mick Carter. Ne change jamais son accent en quoi que ce soit… »

Un troisième a tweeté : « Danny Dyer jouant… Danny Dyer », tandis qu’un quatrième a commenté : « Danny Dyer jouant Mick Carter dans une version de Home and Away… »

L’épouse de Danny à l’écran, Sarah, est jouée par l’actrice Pia Miranda, qui a joué dans Neighbors et Wentworth Prison.

Leurs enfants sont interprétés par Matia Marks et Matteo Annetta.

Heat quatre épisodes sont dépouillés au cours de la semaine, la finale dramatique étant diffusée vendredi.

Médias Fremantle

Le personnage de Danny, Steve, a un fort accent cockney tandis que sa femme et ses enfants sont australiens[/caption]