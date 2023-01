Les téléspectateurs de Happy Valley sous le choc du meurtre brutal

Les téléspectateurs de HAPPY Valley sont sous le choc après une tentative de meurtre brutale dans l’épisode de ce soir.

Le drame policier de la BBC a eu des fans sur les bords de leurs sièges au cours des trois dernières semaines et ce soir, les choses ont explosé avec un crime dévastateur.

Bbc

Les téléspectateurs de Happy Valley sont sous le choc après la tentative de meurtre brutale[/caption] Bbc

Joanna a eu une crise au sol[/caption] Bbc

Faisal va-t-il tuer Joanna ?[/caption]

Les fans de Happy Valley ont été convaincus que la femme maltraitée Joanna allait être assassinée par son mari cruel malgré son complot pour le tuer et s’échapper.

Mais ce soir, alors que le pharmacien Faisal a accepté de l’aider, les choses ont pris une tournure.

Il a fourni des médicaments pour assommer son mari afin qu’il puisse ensuite venir lui injecter de l’air pour le tuer en silence.

Alors que Faisal traversait la maison en planifiant chacun de leurs mouvements, Joanna a laissé échapper que son mari ne le savait pas du tout.

“J’ai menti”, a-t-elle admis.

« Il ne sait rien pour vous. J’ai juste dit ça pour que tu m’aides mais il ne le fait pas pour que nous n’ayons pas à faire ça.

“Et je pense que ce serait mieux si je retournais et parlais à cette policière et lui demandais de m’aider. Pardon.”

Faisal était abasourdi et furieux d’avoir planifié un meurtre entier pour se sauver alors qu’il n’avait pas à le faire.

Joanna a essayé de reculer, puis a de nouveau changé d’avis, laissant le pharmacien sur le fil du rasoir au point de rupture.

Une rangée furieuse a commencé quand elle lui a dit de sortir et elle l’a repoussé, et en représailles, il a attrapé un rouleau à pâtisserie et l’a écrasée sur la tête.

Elle était allongée, tremblante, sur le sol sous le regard choqué de Faisal – mais lorsque Catherine a appelé et laissé un message au sujet des pilules qu’il lui avait fournies, il a pris des mesures de choc.

Sortant la seringue avec l’air, il s’est préparé à lui injecter, laissant les fans horrifiés.

L’un d’eux a écrit : « Quel spectacle sanglant ! Le meilleur du drame britannique, c’est tellement mordant. #HappyValley”

Un deuxième a déclaré: “C’est la MEILLEURE et la plus épuisante heure de télévision pour une autre semaine #HappyValley”

Un autre a ajouté: “Eh bien, cela s’est rapidement intensifié (juste au moment où je doutais de la raison pour laquelle ils se souciaient de l’histoire du pharmacien) #HappyValley”