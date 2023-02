Les téléspectateurs de Happy Valley choqués par une mort horrible dans le dernier épisode mordant

Se tordant et hurlant d’agonie alors que les flammes le dévoraient, la mort du méchant archi de Happy Valley n’était pas seulement une fin sensationnelle de la série.

Aussi tordu que cela puisse paraître, c’était aussi satisfaisant.

Bien sûr, nous étions préparés pour une confrontation épique, mais personne ne s’attendait à ce que l’échange final de Catherine et Tommy soit AUSSI fougueux.

Quand le jugement est venu, nous avons tous pensé qu’il essaierait de la tuer et la seule question serait de savoir si elle survivrait.

Personne n’aurait pu deviner qu’il serait celui qui tomberait dans un incendie sanglant – certainement pas un incendie auto-infligé.

Ce n’était pas seulement s’être incendié avec de l’essence et une allumette qui ont fait de l’émission d’hier soir la fin parfaite de Happy Valley – c’est le fait que l’écrivain Sally Wainwright a brillamment renversé toute l’histoire juste avant de monter comme une nuisette de mariée.

Au-dessus de sa table de cuisine, Catherine s’est finalement retrouvée face à face avec un Tommy en larmes dans une scène captivante qui vaudra à juste titre à Sarah Lancashire et James Norton des hochements de tête sans fin.

Oubliez un affrontement violent impliquant des couteaux ou des armes à feu (cela aurait été beaucoup trop maladroit et évident) à la place, ils ont eu une rangée fulgurante de 12 minutes qui nous a fait douter de tout ce qui s’était passé au cours des neuf années précédentes.

Avons-nous mal compris le héros et le méchant depuis le début?

Après tout, il était plein de regret et de compassion – professant son amour pour la fille de Catherine et exprimant sa gratitude pour la vie bénie de son fils, Ryan – alors qu’elle était glaciale et impitoyable.

Avec des larmes coulant sur son visage (et même un étrange moment de légèreté), vous pourriez presque oublier qu’il était un tortionnaire, un violeur, un tueur.

Heureusement, nous avions déjà eu un rappel de la dangerosité de Tommy au début de cet épisode de clôture captivant.

Il a d’abord poignardé trois gangsters qui avaient été envoyés pour le renverser.

Puis, dans la scène suivante, une bagarre sanglante s’ensuivit, qui devait sûrement donner à James le travail tant attendu de James Bond.

Cela s’est terminé avec l’homme de main en chef qui s’est enfoncé la tête avec un rocher.

Et si ces deux points d’éclair avec Tommy n’étaient pas assez gratifiants, Catherine a aidé séparément le chimiste tueur de doigts Faisal et l’agresseur Rob tout en semblant arranger les choses avec sa famille et, apparemment, en se retirant dans l’Himalaya.

Puis, après sa dernière confrontation avec Tommy, elle a lié trois séries avec trois mots que tous les fans de Happy Valley rêvaient d’entendre.

“J’ai gagné, évidemment.”

Il n’y a pas plus satisfaisant que ça.