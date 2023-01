Les téléspectateurs de Grand Designs se déchirent dans la “maison Teletubbies” d’un million de livres sterling du capitaine de la marine alors qu’il est abandonné par les constructeurs

Les fans de GRAND Designs qualifient le capitaine de marine de « suffisant » et « arrogant » après avoir construit lui-même une éco-propriété souterraine d’un million de livres sterling.

L’épisode de Grand Designs de lundi a vu Dorran, 47 ans, et sa femme Vereuschka, 50 ans, investir dans une maison souterraine située à côté d’un fort de colline saxon protégé près de Canterbury.



Le couple s'offre une éco-propriété

Les téléspectateurs dénoncent l'attitude de Dorran

Les téléspectateurs qualifient leur propriété de "maison Teletubbies"

Le couple espérait qu’une équipe de construction serait en mesure de créer sa vision – mais les retards et la hausse des coûts signifiaient que Dorran se sentait obligé de prendre le contrôle de la construction lui-même.

Dorran a juré qu’il terminerait lui-même la propriété à sa femme et à ses trois jeunes enfants.

Il s’est attaqué lui-même à l’énorme tâche d’installer des murs intérieurs.

Dorran a déclaré: «Une fois que vous avez débarqué, il n’y a personne pour vous aider et tout ce qui arrive, nous devons être capables de nous en occuper nous-mêmes.

« Je suis assez content de pouvoir assumer une certaine part de risque et de le gérer moi-même, et c’est très difficile, c’est certain, mais c’est un devoir pour nous de faire le travail.

“Sinon, quelle est l’option, éloignez-vous, ce n’est pas ce que nous sommes venus faire ici, nous sommes venus ici pour construire une maison familiale.”

L’objectif du couple était de créer une éco-propriété souterraine.

Il se fondrait dans son environnement qui, une fois achevé, serait à peine visible pour les passants.

Mais les téléspectateurs ont critiqué la propriété en disant qu’elle ressemblait à une “maison Teletubbies”.

Ils ont également qualifié Dorran de trop « perfectionniste ».

S’adressant à Twitter, l’un d’eux a déclaré: “Il l’a construit lui-même parce qu’aucun corps ne travaillerait pour lui … simple.”

Un autre a écrit : « Dorran… n’aimerait pas travailler avec lui sur les plates-formes pétrolières en mer, laissez-vous tenter [to] jetez-le avec son perfectionnisme.

“Pas étonnant que le constructeur soit parti, n’ayant pas vu le niveau de détail de Doran sur une construction.”

Un troisième a écrit: “Bizarre béat **** a manqué d’argent, alors j’ai dû faire venir Ikea pour le bain à remous.”

Un calendrier original de dix mois est rapidement devenu des années alors que Dorran se battait avec l’ingénierie.

Des années après le début du projet, le père de trois enfants a quitté son emploi et a donc consacré tout son temps et toute son énergie à la nouvelle propriété.

Il a décidé de ne pas demander l’aide d’entrepreneurs car il craignait qu’ils ne l’obtiennent “inexact ou faux”.

Dorran a déclaré: «Nous avons décidé d’investir en nous-mêmes et ceux sur lesquels nous pouvons compter, c’est nous, en tant qu’équipe.

“Nous allions finir par dépenser beaucoup d’argent et réaliser quelque chose et si nous y parvenions, ce serait très inférieur à la norme et nous n’allions pas l’accepter.”

Vereuschka a avoué avoir dépensé plus d’un million de livres sterling pour la construction, mais n’a pas révélé le coût total.

Le présentateur Kevin McCloud a estimé que cela pourrait aller de 1,1 million de livres sterling à 1,9 million de livres sterling.

Dorran intervint : « Ce n’est pas tant que ça. Mais nous nous sommes améliorés et je pense que nous en avons en fait beaucoup plus pour notre argent.

Grand Designs est disponible pour regarder sur Channel 4 et All 4.



Dorran refuse d'obtenir l'aide d'entrepreneurs

Vereuschka a avoué avoir dépensé plus d'un million de livres sterling pour la construction

Un calendrier original de dix mois est vite devenu des années