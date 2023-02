Les téléspectateurs de Good Morning Britain sont furieux alors qu’Andi Peters s’envole pour la villa de Love Island en Afrique du Sud

Les fans de GOOD Morning Britain ont été bouleversés après qu’Andi Peters ait présenté son segment de compétition d’Afrique du Sud.

Le pétillant favori d’ITV, 52 ans, s’était envolé pour la villa Love Island – où il a dit aux présentateurs de l’émission Kate Garraway, 55 ans, et Ed Balls, également 55 ans, qu’il parlait doucement pour ne pas réveiller les stars de la télé-réalité.

TVI

Les téléspectateurs de Good Morning Britain sont devenus furieux après qu’Andi Peters se soit envolé pour l’Afrique du Sud pour présenter le segment de la compétition[/caption] TVI

Andi hébergé en direct de la villa Love Island[/caption]

Les présentateurs de Good Morning Britain ont plaisanté sur le fait qu’Andi – qui a montré ses biceps dans un débardeur et un short roses – était la nouvelle «bombe» de l’émission.

Pourtant, malgré les plaisanteries, de nombreux fans étaient ennuyés que le présentateur ait parcouru plus de 5 000 milles pour filmer un segment de compétition sans réel rapport avec la villa.

Leur fureur est venue au milieu de la crise du coût de la vie au Royaume-Uni.

L’un d’entre eux s’est rendu sur Twitter pour écrire : « Alors que de nombreux téléspectateurs s’inquiètent du coût de la vie, des factures d’énergie, etc. il. Et ne me lancez pas sur l’empreinte carbone… »

Un autre a écrit: “GMB envoie @andipeters jusqu’en Afrique du Sud juste pour annoncer un concours.”

Un troisième a ensuite écrit: “Pourquoi @ITV #ITV ressent-il le besoin d’envoyer des présentateurs dans des destinations lointaines pour promouvoir des compétitions?”

Les premières percées d’Andi dans le monde du showbiz ont eu lieu à la télévision pour enfants avec des émissions sur CBBC – il a également présenté l’émission populaire pour enfants Live & Kicking pendant trois ans.

Sa sortie de l’émission en 1996 a été élue l’un des plus grands moments déchirants de l’histoire de la télévision par Channel 4.

Il a déjà voyagé pour ses rôles à la télé, se rendant en Australie pour rendre compte des derniers événements de I’m A Celebrity Down Under.

Il a également récemment montré son côté sérieux moins visible lorsqu’il s’est ouvert pour un documentaire sur le racisme dans l’industrie de la télévision.

TVI

Les présentateurs Ed Balls et Kate Garraway ont plaisanté sur le fait qu’Andi était la dernière “bombe” de Love Island[/caption] TVI