Les téléspectateurs de Good Morning Britain sont choqués alors que Kate Garraway fait des insinuations effrontées sur ses nuits avec Ben Shephard

KATE Garraway choquée Les téléspectateurs de Good Morning Britain avec un insinuation effrontée sur sa relation avec Ben Shephard.

La présentatrice a effrontément plaisanté en disant qu’elle avait apprécié ses “meilleures nuits de sa vie” avec sa co-vedette.

Les amis proches ont lancé l’émission d’aujourd’hui avec le bâillon alors qu’ils disaient aux téléspectateurs ce qui allait se passer au programme.

“Spectacle très chargé aujourd’hui, beaucoup de choses à dire”, a déclaré Ben.

“J’ai hâte que Jaime Winstone vienne parler des meilleures nuits de tous les temps…”

Kate a coupé en disant: “J’en ai eu quelques-uns avec vous.”

Ben a éclaté de rire en ajoutant: “Je ne suis pas sûr que nous puissions diffuser ces nuits-là Kate Garraway.”

Kate a accepté en riant : « Non, non, non… »

Le couple est ami depuis des décennies, mais a montré que leur lien hors écran s’était renforcé en 2020 lorsque le mari de Kate, Derek, a failli mourir.

Le mari de la star de Good Morning Britain, Kate, Derek, a été ravagé par Covid, qu’il a vu mais l’a laissé dans le besoin de soins constants.





Il est sorti du coma et ne pourra peut-être plus jamais marcher – mais a été montré hier soir en train de faire de petits développements avec les enfants Darcey, 15 ans, et William, 12 ans dans un nouveau documentaire émouvant d’ITV.

Ben a été salué comme un “véritable ami” par ses fans après avoir soutenu Kate Garraway dans Caring For Derek d’ITV, alors qu’il se rendait chez elle pour vérifier les progrès de son mari.

Bien que Kate soit profondément contrariée par Derek, admettant qu’elle sentait qu’il “disparaissait”, Ben a réussi à la faire rire en plaisantant que c’était la première tasse de thé qu’elle lui avait jamais faite.

Ceux qui regardaient à la maison ont été très touchés par ce doux moment.

S’exprimant dans l’émission, Ben a déclaré: “Derek a sans aucun doute changé par rapport à l’homme que je connaissais il y a quelques années, et certainement par rapport à la personne dont Kate est tombée amoureuse.”

Il a poursuivi: “Une chose que tout le monde sait à propos de Kate, c’est qu’elle déteste laisser tomber qui que ce soit.

“L’idée qu’elle penserait que les gens pourraient penser qu’elle a abandonné serait si éloignée de qui elle est, de ce qui la motive et de ce qui la fait avancer.

“Je ne pense pas qu’elle le fera jamais [give up].”

Il a ensuite publié un hommage émouvant à Kate sur Instagram et ce matin, son autre co-animatrice de GMB, Susanna Reid, l’a félicitée.

Elle a déclaré: “Nous sommes si fiers de toi Kate.

“Et bien sûr Darcy et Billy et Derek aussi parce que Derek est celui qui traverse tout ça, n’est-ce pas ?”

«Mon Dieu, les soins que la famille et la famille de Derek lui donnent sont absolument extraordinaires.

“Nous vous aimons tous, vous envoyant plein d’amour ce matin”.

Ben a soutenu Kate dans son documentaire sur son mari Derek