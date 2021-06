Les téléspectateurs de Good Morning Britain se tortillent devant l’interview maladroite de Richard Madeley et Susanna Reid avec une famille de nudistes

Les téléspectateurs de GOOD Morning Britain se sont tortillés aujourd’hui alors que Richard Madeley et Susanna Reid ont eu une interview très maladroite avec une famille de nudistes.

Le nudisme étant à la hausse, les présentateurs ont voulu savoir pourquoi il est si attrayant de tout mettre à nu.

3 Une famille de nudistes est apparue sur le GMB d’aujourd’hui Crédit : ITV

S’exprimant depuis un champ agricole à Doncaster, Carol et Colin Wood et leur fille Angie ont révélé pourquoi ils préféraient la vie dans le buff.

Agenouillé derrière une botte de foin pour garder ses morceaux couverts, Colin a déclaré: « C’est agréable, c’est pratique, vous n’avez pas de mal à vous changer dans une petite tente et les gens se font confiance.

« J’ai eu beaucoup de femmes avec moi dans une Landrover à travers le terrain, il y a une confiance qui n’existe pas dans d’autres sociétés. »

3 Richard Madeley continue sur la sellette Crédit : ITV

Mais les téléspectateurs sur Twitter ont trouvé le chat forcé et trop long.

L’un d’eux a écrit : « Cette interview avec les nudistes était mauvaise, le soleil a définitivement affecté leur capacité à parler de manière cohérente !

Un autre a posté: « journée de nouvelles lentes? Nudistes engourdissants! »

Un troisième a partagé : « L’interview la plus ennuyeuse de l’année. Veuillez y mettre fin maintenant. #nudistes. »

3 Susanna Reid est revenue après une semaine de congé Crédit : ITV

La famille organise son propre festival de nudisme, Nudestock, et n’hésite pas à rencontrer de nouvelles personnes nues.

Lorsque Richard leur a demandé s’ils se sentaient déjà jugés, Colin a répondu : « Non, pas du tout, au moment où vous vous êtes mis au naturisme, vous êtes satisfait de votre corps.

« Les jeunes ont peur et restent couverts, et vous vieillissez et votre corps se déforme, vous n’êtes plus dérangé. »

Angie a présenté à ses parents le style de vie après avoir apprécié la liberté de ne pas porter de vêtements dans son enfance.

Elle pense que les gens sont plus accessibles et amicaux lorsque la barrière des vêtements a été supprimée.