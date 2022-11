Les téléspectateurs de Good Morning Britain grincent des dents alors que Richard Madeley raconte ENCORE un bâillon sur les seins de Dolly Parton

Les téléspectateurs de GOOD Morning supplient l’hôte Richard Madeley d’arrêter de raconter une blague sur les gros seins de Dolly Parton.

Le présentateur qui divise a partagé l’une de ses anecdotes préférées sur les célébrités après que la légende de la musique Dolly, 76 ans, ait reçu le prix Courage and Civility et 100 millions de dollars du fondateur d’Amazon, Jeff Bezos.

Richard Madeley a parlé à Susanna Reid de sa conversation amusante avec Dolly Parton[/caption]

Gleeful Richard a déclaré à sa co-vedette Susanna Reid: “Je l’ai regardée, et c’est en direct, et j’ai dit” Dieu, tu as de très petits pieds, n’est-ce pas? et elle m’a regardé et est partie [cups his chest] ‘rien ne pousse à l’ombre, chérie’.

“C’est une poupée vivante.”

La chanteuse Jolene Dolly est célèbre pour son grand buste, son style glamour et sa personnalité coquine.

Les téléspectateurs ont entendu Richard se rappeler le moment précédent et l’ont exhorté à le retirer.

L’un d’eux a écrit sur Twitter : “Madeley, s’il vous plaît, ARRÊTEZ de raconter cette anecdote de Dolly Parton ! Vous le dites à chaque occasion ! S’il vous plaît, montez dans votre machine à voyager dans le temps et retournez dans les années 80 où vous appartenez. Vous ruinez la télé du matin pour des milliers de personnes !2

Un deuxième a posté: “#GMB pourquoi Madeley continue de répéter des histoires” J’ai peut-être déjà raconté cette histoire à propos de Dolly Parton “oui nous l’avons fait et ce n’est toujours pas drôle.”

Un troisième a plaisanté: “#gmb Dégagez vos yeux de son clivage Madeley.”

Alors qu’un quatrième a déclaré : “Richard Madeley : j’ai raconté cette histoire plusieurs fois avant de l’avoir entendue 3 fois la SEMAINE dernière !”





La partenaire de Bezos, Lauren Sanchez, qui décide quel philanthrope recevra le prix, a écrit sur le prix de Dolly sur Instagram et a décrit l’icône du pays comme suit : “Une femme qui donne avec son cœur et dirige avec amour et compassion dans tous les aspects de son travail.”

Elle a poursuivi: “Nous avons hâte de voir tout le bien que vous allez faire avec ce prix de 100 millions de dollars.”

Alors qu’une Dolly stupéfaite et ravie a déclaré dans une vidéo d’acceptation enregistrée: “Wow! Vous avez dit 100 millions de dollars ?…

« Je pense que les gens qui sont en mesure d’aider devraient mettre leur argent là où leur cœur est. Je ferai de mon mieux pour faire de bonnes choses avec cet argent.

