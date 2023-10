Les téléspectateurs de Good Morning Britain exigent que Richard Madeley soit « retiré des ondes » après qu’une question « dégoûtante » ait laissé l’invité sous le choc

RICHARD Madeley a laissé le premier député anglo-palestinien bouche bée, sous le choc, lors d’un échange sur Good Morning Britain.

Les téléspectateurs ont demandé que la présentatrice soit « retirée de l’antenne » pour avoir demandé si elle était au courant de l’attaque terroriste contre Israël la semaine dernière AVANT qu’elle ne se produise.

La députée Layla Moran avait l’air choquée par la question[/caption] ITV

Le présentateur Richard Madeley a été critiqué par les téléspectateurs de GMB[/caption]

Richard a demandé à Layla Moran, députée Lib Dem d’Oxford West et Abingdon : « Avec vos relations familiales à Gaza, aviez-vous une indication de ce qui allait se passer il y a dix jours, il y a deux semaines ?

« Y a-t-il eu des nouvelles dans la rue ?

« Pas ça, pas ça », a répondu le député stupéfait.

« Tout le monde, tout le monde a été surpris tout d’abord par le timing et la complexité et par la manière dont cela s’est produit.

« Ce que je dirai, c’est que j’ai prévenu, ainsi que d’autres au Parlement, depuis plusieurs années maintenant, que si nous ne trouvons pas de solution… Les gens disent ‘retournez à la table des négociations’. Le fait est qu’il n’y a pas eu de table de négociation, encore moins de retour à une table de négociation, depuis au moins dix ans.

« C’est un cycle de violence. Ce qui m’inquiète maintenant, c’est que cela radicalise une autre génération de tous bords.

« Nous devons arrêter cette haine. Nous devons rassembler les gens et trouver une issue.

« La paix est plus difficile que la guerre. C’est plus difficile. »

La question de Richard a amené certains téléspectateurs offensés à se plaindre en ligne.

L’un d’eux a déclaré : « Absolument dégoûtant de la part de #GMB et Richard Madeley. Il devrait s’excuser immédiatement et être retiré des ondes. Solidarité avec Layla Moran.

« C’est une période difficile pour être arabe, et encore plus difficile pour être palestinien avec les stéréotypes qui circulent. »

Un autre a ajouté : « Une question aussi épouvantable et indéfendable de la part de

Richard Madeley. Comment diable Layla Moran pourrait-elle savoir ce que le Hamas préparait ?

« Les services de renseignement israéliens prétendent qu’ils ne le savaient même pas !

« Bonjour la Grande-Bretagne, s’il vous plaît, licenciez Richard Madeley. »

Quelqu’un d’autre a répondu : « J’ai vu Richard Madeley poser des questions insensibles, mais ça ?

Un autre a ajouté : « Richard Madeley pose parfois des questions.

« Comment était-elle censée savoir ce que le terroriste allait faire ? Question stupide. »

« Richard Madeley pose parfois les questions les plus stupides », a déclaré quelqu’un d’autre.

« Je ne sais pas si Richard ignore tout simplement les autres cultures en général. Il pense que les gens d’une même race pensent et agissent tous de la même manière, mais il ne semble pas penser qu’ils sont des individus.

Un autre a ajouté : « Ergh ! Je n’ai vraiment pas la tolérance pour les « dommages collatéraux » de Richard Madeley ce matin. Chaque fois qu’il y a des événements sérieux dans l’actualité, Madeley doit rester loin, très loin du studio GMB.

Layla est devenue la première députée anglo-palestinienne lorsqu’elle a été élue en 2017 et sa famille est bloquée dans une église de la ville de Gaza.

La politicienne affirme que sa famille n’a « ni nourriture ni eau » et « n’a nulle part où aller ».

Elle a ajouté : « Je ne pense pas qu’il soit juste que ma famille soit tenue responsable de ce que le Hamas a fait. »

Le Premier ministre Rishi Sunak a fait une déclaration à la Chambre des communes sur le conflit Israël-Hamas.

Debout à la Chambre des Communes, la députée a déclaré à propos de sa famille : « Leur maison a été bombardée par les FDI (Forces de défense israéliennes). Ils sont allés chercher refuge dans une église parce que nous sommes des Palestiniens chrétiens, et j’ai peur qu’ils soient toujours là parce qu’ils sont trop vieux pour y aller, et ils me disent qu’ils n’ont nulle part où aller.

« C’est pour cette raison, et non malgré cela, que j’ai assisté à une veillée à Oxford organisée par la communauté juive, car c’est entre nos communautés que nous partageons désormais des émotions profondes – la perte et le chagrin. »