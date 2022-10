Les téléspectateurs de Good Morning Britain disent tous la même chose alors qu’Ed Balls remplace Richard Madeley

Les téléspectateurs de GOOD Morning Britain étaient ravis de voir Ed Balls de retour sur la sellette aujourd’hui à la place de Richard Madeley.

L’ancien politicien Ed a co-animé plusieurs fois avec Susanna Reid, et les téléspectateurs adorent leur chimie.

TVI

Ed Balls a remplacé Richard Madeley dans le GMB d’aujourd’hui[/caption]

Rex

Un téléspectateur a écrit sur Twitter: “Ce fut une belle surprise d’allumer ma télévision ce matin et de revoir @edballs sur @GMB au lieu d’affoler Madeley. #GMB. »

Un deuxième a posté: “La chimie à l’écran entre Ed Balls et Susanna Reid est bien meilleure qu’entre Susanna et l’irritant Richard Madeley. Elle ne pourrait pas rendre cela plus clair… prenez note #GMB, beaucoup de gens préfèrent n’importe qui d’autre à Madeley.

Un troisième a déclaré: «Merci d’avoir mis Ed Balls sur le siège ce matin. Quelle belle surprise. Au lieu de l’irritant Richard Madeley.

Un autre a tapé : “Oh, vous pouvez donc activer #gmb en toute sécurité, car il s’agit d’une zone sans Madeley.”

EN SAVOIR PLUS SUR RICHARD MADELEY ‘ÊTES-VOUS SÉRIEUX?’ Richard Madeley dans GMB s’affronte avec un invité qui n’est pas fier d’être britannique A FAIT SON JOUR Richard Madeley fait une révélation franche sur sa femme Judy à Strictly’s Hamza

La semaine dernière, Richard a été vivement critiqué pour son entretien «condescendant» avec le secrétaire à l’éducation de l’ombre.

Lui et la co-animatrice Kate Garraway ont interrogé Bridget Phillipson sur l’appel du Parti travailliste à des élections générales.

Richard a demandé : « Pouvez-vous simplement nous dire ce que vous feriez ? Augmenteriez-vous les impôts et réduiriez-vous les dépenses ? »

“Je veux être la prochaine secrétaire à l’éducation, donc je supprimerais les allégements fiscaux dont bénéficient les écoles privées et les mettrais dans l’enseignement public”, a-t-elle répondu.

Après avoir fini de parler, Richard a dit: “Merci de nous avoir donné une réponse, c’était bien.”

TVI

Richard a été fortement critiqué pour son entretien avec le secrétaire à l’éducation fantôme la semaine dernière[/caption]