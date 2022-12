Les téléspectateurs de Good Morning Britain critiquent Richard Madeley alors qu’il compare les grèves des trains à la GUERRE

Les téléspectateurs de GOOD Morning Britain ont appelé Richard Madeley pour une comparaison entre les grèves ferroviaires à venir et le cessez-le-feu de Noël de la Première Guerre mondiale.

Le présentateur d’ITV, 66 ans, a stupéfait les téléspectateurs de l’émission phare du petit-déjeuner avant une interview avec le patron du syndicat RMT, Mick Lynch.

Une multitude de grèves de trains devraient provoquer le chaos des navetteurs et des vacances pour les habitants du Royaume-Uni lorsque les membres du syndicat RMT abandonnent les chemins de fer tout au long du mois, à partir d’aujourd’hui.

La série de débrayages se déroulera ensuite les 14, 16 et 17 décembre – avant de recommencer le 24 décembre.

En parlant de suspendre l’action revendicative pendant la période des fêtes, Richard a demandé au panel : « Le faire à Noël semble un acte de méchanceté.

«Cela détruit pas mal d’entreprises, cela semble presque sadique… les troupes de la Première Guerre mondiale ont cessé de se tirer dessus.

“Noël est le moment de mettre de côté les différends.”

Pourtant, la référence à la trêve de Noël de la Première Guerre mondiale en 1914 – qui a vu les troupes britanniques et allemandes mettre de côté la guerre pour Noël et jouer un match de football dans le no man’s land – a provoqué une vague d’opinions en ligne.

Un fan de Good Morning Britain s’est rendu sur Twitter pour écrire : « Madeley vient d’introduire la trêve de Noël de la Première Guerre mondiale dans le débat sur la grève. #GMB », suivi d’un emoji visage-plante.

Un autre a écrit : « Partridge comparant les grèves à la trêve de Noël de la Première Guerre mondiale !

Un troisième a alors réfléchi: « Ffs Madeley. #gmb.

L’un a alors argumenté : « Pourquoi pas Noël Richard ? Les cheminots n’ont jamais qu’un ou deux jours de repos à Noël.

«Ils fournissent un service précieux lorsque tout le monde travaille à domicile / fait la fête, comme en témoignent les perturbations que cela va causer. Vous ne vous adressez pas à ce #gmb #uptheworkers.

L’un d’eux a alors supposé : « Citant une trêve de la Première Guerre mondiale… c’était un peu différent… les hommes dans les tranchées essayaient et réussissaient à s’entre-tuer au gré de leurs gouvernements dans un état de guerre qui ne frappait pas pour le salaire et les conditions #gmb

“Vous KLUTZ, monsieur Madeley.”

On dit que la veille de Noël 1914, des hommes britanniques blottis dans les tranchées le long du front occidental en France entendent des chants venant du côté allemand.

Le lendemain, jour de Noël, les soldats des deux camps se sont rencontrés dans le no man’s land.

Les soldats britanniques et allemands ont échangé des cadeaux, pris des photos et joué quelques parties de football.

Ils ont également profité du temps de brève paix pour enterrer leurs morts et réparer les tranchées et les pirogues.

Après le lendemain de Noël, la trêve aurait diminué.

Plus tard dans l’émission, Richard a dit au patron de RMT, Mick, de “faire du jogging” alors que le représentant syndical semblait écarter une question sur la perturbation de Noël.

