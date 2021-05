Les téléspectateurs de Gogglebox sous le choc alors qu’Abbie révèle qu’elle n’a jamais entendu parler d’un grand pays

Les téléspectateurs de GOGGLEBOX ont été choqués après que la star Abbie a révélé qu’elle n’avait jamais entendu parler d’Israël.

Le jeune homme de 20 ans a fait son admission en discutant des pays ajoutés à la liste des voyageurs verts par le gouvernement britannique plus tôt cette semaine.

Abbie et sa meilleure amie Georgia ont réagi à la nouvelle qu’Israël était sur le point d’être inclus sur la liste verte qui n’exige pas que les voyageurs s’auto-isolent.

« Où est Israël? Je n’ai jamais entendu parler d’Israël », a réagi Abbie sur Gogglebox, avant de demander à son amie de 21 ans si elle « savait où il se trouve ».

« Vous devez être pisse, » répondit Georgia, avant de s’avouer qu’elle n’en était pas sûre. « Israël? C’est quelque chose à voir avec Jésus. »

Les fans de l’émission ont été choqués de voir que les filles n’avaient aucune idée de l’endroit où se trouvait le pays et se sont tournées vers Twitter pour partager leur confusion.

Un téléspectateur a commencé les réactions: « Je me moque absolument des réactions aux pays de la liste verte! Jamais entendu parler d’Israël? »

Un second a dit: « Je refuse d’accepter que tu puisses être si épaisse que dans toute ta vie d’adulte adulte tu n’as jamais entendu parler d’Israël? »

« Jamais entendu parler d’Israël?! Sont-ils sérieux », a ajouté un troisième, tandis qu’un quatrième a simplement dit: « Je m’inquiète pour eux deux vous savez. »

Même l’actrice Lisa Riley, qui joue Mandy Dingle dans Emmerdale, a réagi au moment classique de Gogglebox sur les réseaux sociaux.

«Oh mon Dieu», a-t-elle tweeté à ses fans. « Je repose ma cause. J’abandonne! Jésus, Marie et Joseph et le petit âne. »

L’épisode de ce soir a vu un autre choc pour les fans, alors que les stars Jenny et Lee ont révélé que ce serait le dernier de la série en cours.

Les amis de Hull, qui ont rejoint le casting de Channel 4 en 2014, ont confirmé aux fans sur leur compte Instagram que l’épisode de ce soir était « le dernier ».

Duo Jenny et Lee se sont assis ensemble sur le canapé pour faire l’annonce de Gogglebox, alors qu’ils plaisantaient que c’était un « triste vendredi ».

« C’est notre dernière semaine de tournage cette semaine, donc nous tournons aujourd’hui », a poursuivi Lee, en regardant plus sérieusement vers la caméra.

« Oh non, pas le dernier, que vais-je faire de mes vendredis soirs? » un adepte a immédiatement commenté, comme un autre a écrit: « Cela est allé trop vite! »

Un troisième a sonné: « Oh non !!! De retour à des vendredis soirs ennuyeux encore, j’espère que vous allez faire une autre série ensemble. »

« C’est triste que ce soit le dernier, j’ai vraiment aimé regarder chaque semaine. Vous deux êtes définitivement mon préféré! J’espère que vous verrez la prochaine série », a déclaré un quatrième.