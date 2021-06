La légende du CRICKET, Michael Holding, a crié ce matin « b******s » en direct à l’antenne, forçant l’animateur de GMB Ben Shephard à s’excuser.

Alors que les téléspectateurs juraient tôt le matin, beaucoup ont félicité la star des Antilles pour son discours passionné sur la lutte contre le racisme.

3 Michael Holding a parlé du racisme subconscient en Grande-Bretagne Crédit : GMB

Parlant de son nouveau livre, Why We Kneel, How We Rise, Micheal a déclaré: « En tant que jeune homme grandissant à l’école, on ne m’a jamais rien appris de bon sur ce que sont les Noirs ou les personnes de couleur.

« J’ai depuis découvert toutes les grandes choses qu’ils ont faites qui ont été effacées de l’histoire parce qu’elles ne correspondent pas au récit de la supériorité blanche de ce que les gens veulent représenter.

« Jusqu’à ce que nous enseignions toute l’histoire afin que tout le monde – noir et blanc – puisse comprendre la véritable histoire de l’humanité, nous continuerons à avoir des luttes.

« Nous avons des gens qui grandissent, inconsciemment ou non, en pensant qu’ils sont supérieurs aux autres races.

3 Ben Shephard a dû s’excuser pour le blasphème

« Nous en avons de plus en plus, inconsciemment ou non, qu’ils pensent qu’ils sont inférieurs aux autres races.

« C’est un tas de salopes comme vous diriez. »

Intervenant, Ben a déclaré aux téléspectateurs: « Nous devons nous excuser car nous ne pouvons malheureusement pas utiliser ce mot à la première heure du matin.

« Mais tout le monde comprend le sentiment derrière ce que vous essayez de dire. »

Michael, 67 ans, a insisté : « Je suis vraiment désolé. »

Ben a défendu le serment de Michael en disant: « Nous pouvons voir à quel point vous êtes passionné par cela. »

3 La légende du cricket a laissé échapper un langage grossier lors de son discours passionné

Sa sympathique co-animatrice Susanna Reid a ajouté: « C’est le reflet de votre force de sentiment. »

Les téléspectateurs ont accepté, l’un d’eux disant: « Oui, Mikey Holding, le défonçant sur le #GMB ce matin, jetant des » b ****** » à 07h50, formidable. »

Un autre a ajouté: « Je ne peux pas battre des salopes le matin #GMB. »

Quelqu’un d’autre a dit: « OMG! J’aime ce mot, mais toujours #GMB. »

« Lol, il vient de dire des b ****** à 7h50 à la télévision », a ajouté un autre.

Michael, né en Jamaïque, était l’un des quilleurs rapides les plus redoutés de son époque, remportant 249 guichets en 60 matchs test entre 1975 et 1987.

Depuis qu’il a pris sa retraite du jeu, il s’est imposé comme l’un des diffuseurs de cricket les plus respectés au monde, passant des décennies avec Sky où il travaille toujours.