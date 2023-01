Les téléspectateurs de GMB ont tous la même plainte après le retour de Richard Madeley dans l’émission

Les téléspectateurs de GOOD Morning Britain ont tous eu la même plainte à propos de Richard Madeley lors de l’émission d’aujourd’hui.

Richard, 66 ans, a animé l’édition du mardi de GMB aux côtés de Susanna Reid – et les fans n’ont pas été impressionnés.

Ken McKay/ITV/Shutterstock

Ken McKay/ITV/Shutterstock

Alors qu’ils continuaient à discuter des révélations des mémoires du prince Harry et des interviews qui ont suivi, les téléspectateurs ont supplié Richard de changer le disque.

L’un d’eux a tweeté : “Richard Madeley : ‘J’en ai marre de parler de Harry’. Aussi Richard: * continuant joyeusement à parler de Harry, il peut pratiquement contenir son putain d’excitation.

Un autre a déclaré: «Qui Richard Madeley pense-t-il pour dire que Harry a l’air misérable? Je ne peux pas le mettre à nu – sortez-le de l’écran, il gâche mes matinées.

Quelqu’un d’autre a écrit: « Un autre matin où #GMB doit nous étouffer avec plus de radotage Harry et Meghan. Et pour empirer les choses, ils ont Richard Madeley.

Et un quatrième a ajouté: “Pouvons-nous avoir moins de Richard Madeley ou je vais changer, il est odieux et nauséeux.”

Ce n’est pas la première fois cette semaine que Richard est critiqué par les téléspectateurs.

Hier, des fans furieux ont attaqué le présentateur et l’ont accusé d’interrompre constamment les invités.

L’un d’eux a écrit sarcastiquement : “Richard : permettez-moi de vous interrompre en répondant à une question très importante en faisant un point/une déclaration totalement hors de propos et en vous posant une question encore plus inutile.”

Un autre a insisté sur le fait qu’ils ne regarderaient pas l’émission, ajoutant: “Dès que j’ai vu que Richard Madeley présentait, il est passé à Sky.”

Et un troisième a fulminé: “Je grince des dents chaque fois que Richard Madeley est sur #goodmorningbritain #GMB.”

Cela vient après que les fans de GMB aient été convaincus la semaine dernière d’une querelle entre Richard et Susanna.

Twitter a été inondé de spéculations, les fans citant les expressions faciales de Susanna, 52 ans, comme un signe de ses vrais sentiments.

Un fan a écrit: “Susanna a l’air incrédule quand Madeley a compté 50 personnes pour voir qui portent des masques faciaux.”