Les téléspectateurs de GMB critiquent Richard Madeley pour une interview sur les orteils alors qu’il grille Gary Lineker à propos de tweets politiques

Les téléspectateurs de GOOD Morning Britain ont frappé Richard Madeley après une interview très gênante avec Gary Lineker dans l’émission d’aujourd’hui.

L’animateur du match du jour, Gary, était au programme via un lien vidéo pour parler de son jeu télévisé du samedi soir, Sitting on a Fortune.

Richard Madeley a grillé Gary Lineker sur le GMB d'aujourd'hui

Gary n'avait pas l'air trop content de discuter de ses vieux tweets politiques

Mais le segment a suivi un chemin très différent après seulement quelques questions alors que Richard a décidé de griller Gary sur ses tweets politiques du début de l’année.

Un tweet, dans lequel Gary comparait la rhétorique du Parti conservateur sur les migrants à celle de l’Allemagne des années 1930, l’a vu temporairement retiré des ondes de la BBC après avoir été accusé d’avoir enfreint les règles d’impartialité de la Société.

Après une confrontation très médiatisée, Gary et la BBC ont enterré la hache de guerre et il est retourné au studio MOTD sans autre punition.

Même si le problème a été résolu depuis longtemps, Richard a demandé à Gary ce qu’il pensait du tweet avec le recul.

Clairement mal à l’aise avec la façon dont la conversation se déroulait, Gary a reproché à Richard de l’avoir mal interprété.

Il a déclaré: « Vous avez déformé ce que j’ai dit, et c’est ce qui s’est passé à cause du titre du Daily Mail qui a provoqué cette fureur en premier lieu.

« Je n’ai pas comparé le gouvernement aux nazis. Je parlais d’une partie de la langue qui n’est pas différente.

Il a poursuivi: « Tout ce que j’essayais de dire, c’est que nous pouvons utiliser un langage plus gentil …

« Les personnes qui fuient la persécution dans des circonstances horribles, tout ce que je disais, c’est que nous pourrions utiliser un langage plus gentil. »

Richard a poursuivi en demandant: « Qu’aimeriez-vous dire aux députés conservateurs, vous n’avez rien à dire, mais à ceux qui disent que vous pouvez être un politicien ou un radiodiffuseur public? »

Restant calme et posé, Gary a déclaré catégoriquement : « Je pense que je peux, et je le suis, et je pense que c’est vraiment important si vous avez une grande plate-forme pour l’utiliser pour le bien, c’est ce que j’ai toujours fait et essayé de faire. Les gens qui s’en plaignent sont souvent des militants de la liberté d’expression, on ne peut pas gagner sur les deux tableaux.

Les téléspectateurs étaient en grande partie du côté de l’ancien attaquant anglais, avec un écrit: « MAUVAISE interview ce matin, pas besoin de remonter ce vieux tweet maintenant, reportage de gouttière, Gary est venu parler de football, mais bien géré Gary! »

Un autre a dit: « Gary ne le dira pas mais je vais ‘fermer la gueule Richard' »

Un troisième a demandé: « Pourquoi Madeley ramène-t-elle ça !? »

Un autre a fulminé: «Wtf a tort avec Richard Madeley! Son interview avec Gary Lineker était répugnante ! Pourquoi est-il toujours là, essayant d’être intelligent et controversé – débarrassez-vous de lui !