Les téléspectateurs de GBBO indignés après avoir repéré une ÉNORME erreur pendant la semaine du pain

Les téléspectateurs de GREAT British Bake Off ont été indignés après avoir repéré une ÉNORME erreur pendant la semaine du pain.

Ce soir a vu le troisième volet de la série de cette année de l’émission Channel 4.

Les boulangers restants ont participé à la semaine du pain et se sont vu confier un certain nombre de tâches.

Ils devaient faire une pizza savoureuse, une pâtisserie classique et un gâteau sandwich danois appelé smorgastarta pour le défi du showstopper.

Cependant, les fans se sont rendus sur Twitter pour partager leur confusion sur l’une des tâches.

L’un d’eux a dit: “Ne pas avoir ça – Pan Aux Raisin n’est PAS du pain #GBBO.”

Un autre a demandé : “C’est la semaine du pain, pourquoi font-ils de la pâtisserie ?”

“Je crois qu’un pain aux raisins est une pâtisserie et non un pain”, a ajouté un troisième.

Un quatrième a tweeté : « @BritishBakeOff Semaine du pain mais faire un plat de pâtisserie ? C’est logique #gbbo#bakeoff.

Great British Bake Off était dans un énorme bouleversement après que DEUX candidats aient disparu de l'émission de ce soir.





Les fans ont été choqués que la série ait été plongée dans le chaos lors de la semaine du pain après que deux stars aient été forcées de se retirer.

Les cuisiniers en herbe de Channel 4, Rebs et Abdul, ne se sentaient pas bien pour le troisième épisode de Bake Off de la série actuelle.

Les fans de Telly se sont tous rendus sur Twitter en réalisant ce que cela signifiait.

L’un d’eux a dit : « Cela signifie que personne ne rentre à la maison, n’est-ce pas ? #gbbo.

Un deuxième a dit: “C’est un laissez-passer gratuit pour la semaine prochaine alors.”

D’autres fans ont plaisanté sur Rebs et Abdul “faisant semblant” d’être malade pour sortir de la semaine du pain notoirement délicate.

L’un d’eux a déclaré: “Pour être juste envers Rebs et Abdul, j’aurais également fait un arrêt maladie pour la semaine du pain.”

Un autre a déclaré: “Rebs et Abdul tirant un malade pendant la semaine du pain NOUS VOUS VOYONS.”

L’animateur de Bake Off, Matt Lucas, a fait la grande révélation et a déclaré aux concurrents : “Rebs et Abdul sont un peu mal en point cette semaine, mais avec votre permission, nous avons pensé les envoyer tous les deux directement en finale.”

Précisant que les remarques de son co-animateur étaient en effet une blague, son collègue présentateur Noel Fielding a ajouté: “Je plaisante seulement, ils vont manquer une semaine et j’espère qu’ils seront de retour la semaine prochaine.”