Les téléspectateurs de Gardeners’ World sont émus par le terrain de la veuve alors que Monty Don parle de son chagrin

Les téléspectateurs de GARDENERS’ World ont été particulièrement émus ce soir après avoir appris l’histoire déchirante du jardin d’une veuve.

Amanda a fait visiter à l’équipe de production ses terrains à Coventry avant d’expliquer la raison pour laquelle elle a décidé de planter un paradis tropical.

Elle a partagé que son mari Guy est décédé d’un cancer de l’intestin à l’âge de 43 ans.

Le couple adorait jardiner ensemble et elle a décidé de remplacer ses arbres par des plantes colorées après son décès afin de traiter la douleur.

Elle a ajouté : « Il est difficile de décrire le deuil sans utiliser un gros mot que je suis sûre de ne pas avoir le droit d’utiliser. C’est toujours là.

« Dieu merci pour mon jardin. Je viens ici et je peux sourire parce que la couleur me fait sourire. Même quand je passe une journée vraiment horrible, cela me remonte le moral.

« Guy sera toujours dans cet espace parce que c’était sa conception. Les os du jardin seront toujours Guy – mais la plantation m’appartient désormais.

Les téléspectateurs au cœur brisé ont afflué sur les réseaux sociaux pour partager à quel point l’histoire d’Amanda les avait affectés.

Une personne a écrit : « Émotionnelle pour elle lorsqu’elle a dit qu’elle s’excusait d’avoir arraché ses arbres. Son jardin la nourrira.

Un autre a ajouté : « Oh, je peux comprendre ce que cette dame a vécu. C’est affreux de perdre son partenaire et son ami jardinier.

Un troisième a partagé : « C’est avec émotion que je regarde Gardeners’ World ce soir. »

Un téléspectateur l’a félicitée en disant : « Cette dame est si courageuse. Elle a un beau jardin et j’espère au moins que cela lui apportera un peu de réconfort.

« La nature curative d’un jardin est durable », a reconnu un fan. «Un endroit pour vous guérir et oublier vos difficultés. Une histoire si triste mais courageuse sur l’amour et la perte.

« Le confort d’être dans un endroit où votre proche a touché les pierres et les pavés sur lesquels vous marchez tous les jours. »

L’animateur de l’émission de la BBC, Monty Don, a pris un moment pour expliquer comment le fait de se tourner vers le jardinage peut aider les personnes en deuil après avoir entendu l’histoire d’Amanda.

Il a déclaré : « Au fil des années, lorsque les gens m’ont parlé de terribles pertes personnelles et du chagrin qui en a résulté, un thème récurrent a été que le jardinage n’a pas guéri. Vous ne pouvez pas arrêter ce chagrin.

« Mais cela donne de l’espoir et permet aux gens de mieux s’en sortir et d’enrichir leur propre vie. C’est une chose très puissante.