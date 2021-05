Les téléspectateurs de GAME of Talents sont convaincus d’avoir repéré une fausse main utilisée dans un tour de magie.

Vernon Kay, 47 ans, a présenté ce soir un autre épisode du jeu télévisé ITV, dans lequel les candidats tentent de deviner les talents d’un membre du public en fonction des indices qui leur sont donnés.

7 Les fans de Game of Talents pensent avoir repéré une erreur avec le tour de magie

La présentatrice de radio et de télévision britannique Clara Amfo et son coéquipier Matt se sont affrontés au présentateur de télévision et de radio Nick Grimshaw et à sa coéquipière Sue.

Chris est monté sur scène et après que les deux paires aient tenté de deviner son talent, il s’est avéré qu’il était un magicien.

Il a effectué un acte magique avec l’aide d’un assistant, mais les fans pensent avoir repéré une erreur.

On pouvait voir une main tenant un rideau en place, mais les téléspectateurs pensent qu’ils en ont utilisé un faux.

7 Ils pensaient qu’une main repérée pendant la routine pour lever un rideau était une fausse

7 Les fans ne croyaient pas qu’une main qu’ils avaient vue pendant la représentation n’était pas réelle Crédit: Twitter

7 Les téléspectateurs étaient convaincus d’avoir repéré une erreur dans l’épisode de Game of Talents de ce soir Crédit: Twitter

7 Une fausse main a-t-elle utilisé la routine magique? Crédit: Twitter

Un spectateur a claqué: « C’était manifestement une fausse main tenant le rideau #GameOfTalents. »

Un autre fan a écrit: « Fake hand & Twins #GameOfTalents », ce dernier faisant référence à un autre acte de l’émission de ce soir.

Alors qu’un troisième fan a ajouté: « Fake hand klaxon #GameOfTalents. »

Clara et Matt ont bien deviné son talent et après avoir choisi une balle d’argent, 10000 £ ont été ajoutés à leur cagnotte.

Matt et Clara ont atteint le tour final et sont repartis avec un impressionnant 36 000 £.

7 Le talent de Chris était celui d’un magicien

7 Vernon a accueilli un autre épisode du jeu télévisé ITV

Il a été annoncé en janvier que Vernon animerait la nouvelle émission de samedi soir d’ITV, qui a remplacé Britain’s Got Talent.

Le déménagement est sa première grande affaire depuis sa troisième place dans I’m A Celebrity Get Me Out Of Here! l’année dernière.

Une source a déclaré: «Vernon n’a peut-être pas gagné I’m A Celeb, mais dès le premier jour, il était la star de la série – sympathique, chaleureux et vraiment terre-à-terre.

«Vern n’a pas été aux heures de grande écoute d’ITV depuis Family Fortunes il y a six ans, alors j’ai l’impression que c’est le moment idéal pour le ramener dans le bercail.»