Les téléspectateurs de Game of Talents paniquent alors que le lutteur d’araignées met une tarentule sur son VISAGE

Les téléspectateurs de GAME of Talents ont paniqué après qu’un lutteur d’araignées ait mis une tarentule sur son VISAGE.

L’émission ITV voit deux candidats jumelés avec des célébrités pour essayer de développer les talents de huit personnes avec seulement quelques indices pour les aider.

7 Les téléspectateurs de Game of Talent ont été horrifiés après qu’une femme lui ait mis une tarentule sur le visage

Ce soir, Phil et Gillian se sont affrontés et à un moment donné, Phil a été présenté à une dame blonde appelée Diana qui a dit qu’elle avait travaillé avec Lady Gaga.

Phil a deviné qu’elle était une impressionniste chantante basée sur les indices, mais il a été rapidement révélé qu’elle était en fait une lutteuse d’araignées.

Habillée comme Marilyn Monroe et imitant Diamonds Are A Girl’s Best Friend, Diana a reçu une série de petites boîtes contenant des tarentules.

Elle les a ensuite montrés sur ses mains avant de placer l’un de ses amis à huit pattes sur son visage, où il était assis pour le reste de sa performance.

7 Le concurrent Phil et son partenaire de célébrité Oti Mabuse ont mal deviné

7 Diana est une lutteuse d’araignées

7 Diana s’est habillée comme Marilyn Monroe et a joué pour le meilleur ami de Diamond’s Are A Girl

7 Elle a ensuite placé une des tarentules sur son visage

Gillian a eu du mal à regarder et de nombreux téléspectateurs ont également été horrifiés par l’apparition soudaine des grandes araignées.

S’adressant à Twitter, l’un d’eux a écrit: « Eh bien, j’ai activé #gameoftalents au mauvais moment, n’est-ce pas face à crier de peur F ** k. »

Un autre a tweeté: « #GameOfTalents Ces araignées … non, je devais détourner le regard. Ugh. »

Un troisième a ajouté: « Ma peau est encore sanglante à cause de ça. »

7 La candidate Gillian et son partenaire Joel Dommett pouvaient à peine regarder

7 Diana avait trois araignées sur elle pendant la performance

D’autres ont écouté l’émission au mauvais moment, avec une écriture: « Entré dans le salon pour voir une femme avec des araignées sur le visage … traumatisée. »

Pendant ce temps, d’autres n’avaient tout simplement aucun de ses talents, un spectateur tweetant simplement: « F ** K OFF WITH THE SPIDERS. »

Game of Talents est diffusé le samedi à 19h30 sur ITV.