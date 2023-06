Les téléspectateurs de Gallows Pole disent tous la même chose après la grande finale du drame d’époque rempli de jurons

Les FANS de The Gallows Pole ont tous dit la même chose et ont une grande question pour les patrons de la BBC à la fin de la série.

Le programme bourré d’action a attiré les téléspectateurs, mais a haussé les sourcils de certains fans qui ont exprimé très tôt leur inquiétude à propos de l’émission pleine de jurons.

The Gallows Pole a une grande question pour la BBC

Les fans ont été ravis du programme

Inspirée du roman de 2017 The Gallows Pole de Benjamin Myers, cette adaptation sur petit écran est signée Shane Meadows, le moteur du film culte et de la série qui a suivi, This Is England.

Cependant, malgré la quantité intense de langage grossier, il semble que les fans aient été captivés par la mini-série en trois épisodes.

Beaucoup ont commenté que cela ressemblait purement à une introduction à un spectacle qui pourrait avoir beaucoup plus d’histoires à raconter.

Cela a laissé les téléspectateurs se demander si la série ferait un retour avec une deuxième série.

Souhaitant que la série soit plus longue, un fan a écrit : « Des trucs super. Viscéral, rafraîchissant et cinématographique comme d’habitude chez Mr Meadows.

« Mais c’était une intro, sûrement ? Quand aurons-nous la série 2 alors ! ? »

Un autre a ajouté : « Épisode fantastique de #TheGallowsPole. Scénario vraiment intelligent, direction et jeu d’acteur incroyable. J’ai tout aimé. S’il vous plaît, dites qu’il y a une série 2.

Un troisième a déclaré: « Blooming a adoré The Gallows Pole, tout a été vidé et dépoussiéré en seulement 3 eps. »

« J’ai vraiment adoré #TheGallowsPole. J’en voulais plus, j’espère qu’il sera commandé pour plus d’épisodes, il y a tellement plus à dire ! », a écrit un quatrième avant qu’un autre téléspectateur captivé ne dise :« TheGallowsPole était incroyable, la seule critique est que cela aurait dû être une série plus longue. Tellement rafraîchissant à regarder. @Michaelsocha était incroyable dans le rôle de David Hartley !

« S’il vous plaît, qu’il y ait une série deux. »

Le Sun a approché les responsables du programme pour commenter une deuxième série.

L’émission suit l’histoire vraie d’un gang de coupeurs de pièces dirigé par David Hartley au 18e siècle dans le West Yorkshire.

David est joué par l’acteur Michael Socha qui a également joué dans This Is England de Shane.