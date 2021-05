Les téléspectateurs de Four in a Bed remarquent quelque chose d’exaspérant alors que les couples partent en guerre dans un épisode explosif

QUATRE téléspectateurs dans un lit ont repéré quelque chose d’exaspérant alors que les couples partent en guerre dans un épisode explosif.

Le dernier épisode de l’émission Channel 4 a vu quatre paires se disputer un prix en argent en présentant leurs diverses offres d’hospitalité.

Quatre téléspectateurs dans un lit ont été mécontents des épisodes répétés[/caption]

Pour gagner, les candidats devaient gagner des scores favorables en prouvant leur rapport qualité-prix en fonction du prix de leur chambre.

Les téléspectateurs de Channel 4 ont été déçus par la tranche de vendredi après avoir remarqué que des épisodes avaient déjà été vus auparavant.

La pandémie de coronavirus a eu un effet dramatique sur le secteur de l’hôtellerie – ce qui signifie que le tournage ne pouvait avoir lieu que lorsque le gouvernement l’autorisait conformément aux directives.

Cela pourrait expliquer les épisodes répétés, mais plusieurs téléspectateurs mécontents se sont rendus sur les réseaux sociaux pour exprimer leur frustration.

Les fans de Channel 4 ont été déçus des mêmes épisodes[/caption]

Un spectateur mécontent a écrit: « FFS une répétition! »

Un autre a posté: «Je me souviens de cette répétition. Karen aime donner des critiques, mais pas recevoir! »

Un troisième a partagé « Encore une autre répétition. »

Un spectateur en colère a fulminé: « C’est une répétition, bon sang. »

Les téléspectateurs étaient toujours accro lorsque les choses se sont réchauffées entre les couples[/caption]

Un quatrième a commenté: «Oubliant que c’est une répétition. Bien sûr, ils ne sont pas encore en activité. »

«Si c’est une répétition? La même personne gagne-t-elle toujours? » un autre ajouté de manière hilarante.

Un autre a demandé: « Euh, excusez-moi pourquoi est-ce qu’ils montrent une répétition ?? »

Bien qu’il s’agisse d’un épisode répété, les téléspectateurs ont été saisis par le drame explosif qui a conduit un concurrent à des flots de larmes.

L’autre couple a regardé la confrontation explosive le jour de la paie[/caption]

Le couple Petra et Martin étaient désemparés après qu’Andrew et Qidi les aient marqués pour la propreté et le manque d’installations.

Ils ont sous-payé 10 £, admettant qu’il n’y avait pas assez de prises de courant dans leur chalet.

Les couples se sont retrouvés face à face pour défendre leurs paiements, Petra en a profité pour critiquer les critiques d’Andrew et Qudi.

Petra a déclaré: « Au total, il y a 14 prises dans le salon et dans la chambre. »

Martin a critiqué Andrew et Qidi pour avoir sous-payé[/caption]





Martin était d’accord avec sa femme en ajoutant: « C’est 14. Il y en a un juste à côté de la coiffeuse. »

Cependant, les choses sont allées de mal en pis quand Andrew et Qidi ont critiqué les carreaux de salle de bain à l’ancienne du couple.

Martin a été laissé furieux et a qualifié la paire de «joueurs de jeu», a-t-il déclaré: «Nous sommes ouverts depuis trois ans.

«Nos retours sur l’un des plus grands sites de réservation au monde nous ont donné un avis client de 9,9 / 10 pendant deux ans au trot.

Andrew a soutenu ses commentaires[/caption]

« Lequel, soit nous n’avons pas eu de chance et vous avez passé un séjour malchanceux, soit vous êtes de très bons joueurs, lequel est-ce? »

Andrew, étonné, a été clairement insulté par les accusations et a riposté: «Nous ne sommes définitivement pas en train de jouer. Nous venons de passer un séjour malchanceux.

«Nos attentes étaient vraiment élevées dans votre B&B, nous nous attendions peut-être à la perfection.»

Mais tout est devenu un peu trop pour Petra, qui a été laissée en sanglots par les commentaires négatifs.

Tout était trop pour Petra qui ne pouvait pas supporter les critiques[/caption]





Une Petra abattue s’est exclamée: « Je suis vraiment bouleversée par vos commentaires. »

Martin a insisté sur le fait que la paire jouait à un jeu, ajoutant: «On nous a dit que la salle était trop bon marché et que c’était une honte, alors cela me dit que vous êtes des joueurs.

Four in a Bed continue à 17 heures sur Channel 4.