Les téléspectateurs de For Her Sins se lancent dans le drame « absolument nul » de Channel 5 – en fulminant « c’est un non-sens! »

Les TÉLÉSPECTATEURS du dernier drame de Channel 5 de Jo Joyner, For Her Sins, ont été laissés à la recherche de la télécommande car ils l’ont qualifiée de «déchets absolus».

Le tout nouveau programme a débuté cette semaine, mais il semble que les fans aient été moins qu’impressionnés par ce dont ils ont été témoins.

Canal 5

Le nouveau drame de Jo Joyner n’a pas été un succès auprès de certains téléspectateurs[/caption] Canal 5

Ils ont dénoncé des éléments de son personnage Laura[/caption]

Jo joue le rôle de Laura dans la série et est accompagnée de sa collègue actrice Rachel Shenton, jouant le rôle d’une femme à la vie parfaite.

Cependant, lorsque le personnage de Rachel, Emily, arrive et se lie d’amitié avec Laura, sa vie est bouleversée.

Mais les fans ont qualifié le programme de « non-sens » car il n’a pas répondu à leurs attentes.

Le personnage de Jo, Laura, est avocate, mais les fans se sont retrouvés à critiquer l’écriture de la série et sa caractérisation, car ils insistent sur l’existence d’incohérences entre Laura, son intelligence et sa profession.

Un fan a fulminé: « Ce sont des ordures absolues et des bêtises totalement incroyables, comment un avocat peut-il être aussi stupide! »

Un autre a fait écho: «Pour une soi-disant avocate, Laura n’est pas la plus brillante, n’est-ce pas?! Tout cela a commencé quand elle a rencontré ‘Emily’ et pourtant le sou n’a toujours pas baissé !

Un troisième a écrit : « Pour une avocate, elle n’est pas très rapide pour tout mettre en place… ».

Les commentaires ne se sont pas arrêtés là car ils ont continué à affluer pour claquer le programme de Channel 5.

Un observateur a ajouté: « La stupidité de Laura me fait chier. Pourquoi dis-tu à quelqu’un que tu te méfiais de toute l’histoire de ta vie ? »

Avant que quelqu’un d’autre n’intervienne pour dire: « C’est bien, mais qui laisserait quelqu’un entrer chez lui et se familiariserait si vite avec sa vie. »

Parlant de l’inscription au nouveau thriller, Jo a déclaré: «Il y a une telle contradiction avec le personnage de Laura, si concentrée et organisée dans sa vie professionnelle et pourtant chaotique et peu sûre de sa vie familiale. Je sens que ça résonne vraiment.

Dans le drame, Jo retrouve sa mère à l’écran d’EastEnders, Ann Mitchell.

L’actrice, 46 ans, a rejoint Holly Willoughby et Josie Gibson dans l’émission This Morning d’ITV lundi.

Jo a joué Tanya Branning sur EastEnders, tandis qu’Ann a dépeint sa mère Cora Cross sur le feuilleton BBC One.

Jo, qui est Laura, et Ann, qui est Maggie, jouent une mère et sa fille.

Elle a dit aux animateurs de l’émission : « C’était tellement agréable de raconter l’histoire de deux femmes, parce que je suis souvent jumelée avec des hommes, des hommes merveilleux comme ceux avec qui j’ai travaillé au fil des ans.

« Je travaille très bien en duo avec des hommes mais c’est vraiment agréable d’être avec une femme.

« Les relations féminines sont complexes et cela me rappelle quand tu es à l’école, quand tu penses que quelqu’un a dit quelque chose à double tranchant. »