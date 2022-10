Les téléspectateurs de Find It, Fix It, Flog it ont un gros problème avec les métamorphoses “honteuses” de l’émission

Les téléspectateurs de FIND It, Fix It, Flog It ne sont pas satisfaits des relookings de l’émission de Channel 4 – allant jusqu’à qualifier certains d’entre eux de “honteux”.

L’émission, qui est l’une des préférées de la journée depuis sa première diffusion en 2016, voit les animateurs Henry Cole et Simon O’Brien voyager à travers le Royaume-Uni pour réparer des objets uniques qui étaient autrefois perdus dans les maisons des gens.

Les hôtes Henry Cole et Simon O’Brien voyagent à travers le Royaume-Uni pour réparer des objets uniques qui étaient autrefois perdus dans les maisons des gens[/caption]

L’émission trouve des objets inhabituels dans les hangars des gens à restaurer et à réparer dans un but lucratif[/caption]

Mais les gens à la maison ne semblent pas impressionnés par les relookings de la série.

Un utilisateur sur Reddit a posé la question : « Suis-je la seule personne qui pense que 99 % des articles qu’ils font sur Find It Fix It Flog It sont absolument horribles ?

Les utilisateurs n’ont pas tardé à commenter, l’un d’entre eux disant : “Je ne sais pas si elle est toujours dessus, mais Gemma a gâché presque tout ce qu’elle a touché en le peignant de couleurs horribles ou en y appliquant du papier peint.”

Un autre a écrit : « Seulement 99 % ? Je n’ai jamais rien vu de bon. Tout semble appartenir à une benne.

Un troisième a commenté: «Il y a sûrement quelque chose de mieux qu’ils pourraient ferrer que cette merde. Les enfants de 10 ans sur YouTube ont plus de goût. »

Un quatrième a fait écho: «Vous voulez regarder Money for Nothing. Ils obtiennent des meubles en bois, les peignent de couleurs viles puis les vendent pour 100 £. Qui diable achète cette merde pour 100 livres? C’est fou ****** mental.

Tandis qu’un cinquième ajoutait : “Les producteurs de l’émission sont les seuls acheteurs de ces chevaux***.”

Dans le dernier épisode de l’émission de télé-réalité, le couple s’est rendu à Birmingham, où Henry est tombé sur un modèle de camion à benne basculante en métal, dont il était convaincu qu’il gagnerait de l’argent.

Bien que certains téléspectateurs n’aiment pas l’émission, elle a remporté le prix du meilleur programme de jour de l’année aux Royal Television Awards en 2017.

Mais les gens à la maison ne semblent pas impressionnés par les refontes des émissions.[/caption]

Bien que l’émission soit un favori de la journée, de nombreux téléspectateurs ont un problème avec les relookings[/caption]