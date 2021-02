Les téléspectateurs de la noyade ont souligné les principaux trous de l’intrigue – car Daniel est convaincu qu’il est le fils mort de Jodie, Tom.

Les téléspectateurs ont été saisis par le drame en quatre parties de Channel 5, qui voit Jill Halfpenny jouer une mère en deuil qui croit que son fils est vivant.

Cependant, bien que beaucoup aient été stupéfaits par les rebondissements de The Drowning, les fans ont pu remarquer quelques trous dans l’intrigue.

Les téléspectateurs étaient confus lorsque Jodie est partie chercher de l’ADN de Daniel, dont elle était convaincue qu’il était son fils Tom.

On pensait que Tom s’était noyé dans un lac le jour de sa disparition.

Pour rejoindre Daniel, Jodie a attendu que Daniel joue à un match de football et a mis une brique dans le bureau de son père Mark Tanner – en l’éloignant du terrain.

Pendant le match, Daniel tombe au sol et l’opposition lui donne un coup de pied au visage, le faisant saigner.

Elle propose de l’emmener et nettoie la plaie dans la salle de bain, mais quand il va se coucher, Jodie ne repart pas avec les mouchoirs ensanglantés – au lieu de cela, elle a volé une brosse à dents.

Les fans étaient confus, avec une personne disant: « OK alors elle entaille sa brosse à dents pour l’ADN même si l’enfant vient de saigner du nez – ffs pourquoi? »

Un autre a ajouté: « Un peu tirée par les cheveux, elle obtient un emploi dans une école comme ça, retourne dans une maison d’élèves.

Un troisième a fait remarquer: « Pourquoi a-t-elle pris sa brosse à dents… elle a une voiture pleine de tissus ensanglantés avec son ADN partout »

Les fans ont également remarqué que Jodie prévoyait d’emmener Daniel et d’autres garçons dans un studio d’enregistrement lors d’un voyage scolaire – sans autorisation parentale ou autorisation du directeur.

L’un d’eux a dit: « Problèmes de sauvegarde? Mais nous avons un studio d’enregistrement réservé! Faites-leur venir les enfants à Abbey Road – encombrez les procédures – ces enfants pourraient être le prochain Blazin Squad! »

Une seconde a ajouté: « Donc non seulement elle n’avait pas obtenu le consentement parental pour le studio de recodage, elle n’avait pas non plus organisé son voyage scolaire par le directeur, ni tous les taureaux. »

L’épisode explosif s’est terminé avec Daniel interrogeant son père sur sa mère – Mark refusant de lui donner une réponse.

Après lui avoir crié dessus, Daniel s’est enfui de chez lui pour rejoindre la maison de Jodie, où il a découvert l’ancienne chambre de Tom.

À la fin de l’épisode, Daniel s’est tourné vers Jodie et a dit: « Je suis Tom, n’est-ce pas? »

Les fans ont adoré l’épisode dans son ensemble, avec une personne qui a déclaré: « Jusqu’à présent, #TheDrowning a été génial, un autre épisode de craquage encore ce soir, j’ai hâte de demain »

Un autre a ajouté: « @halfpennyjill vous êtes fantastique dans cette émission – je ne peux pas croire que je doive attendre 24 heures entre chaque émission! J’adore! »

Un troisième a fait remarquer: « J’adore un bon thriller! N’est-il pas agréable d’avoir quelque chose à espérer pendant les périodes creuses! Compte à rebours pour la partie 3 .. »