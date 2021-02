Les fans de la noyade ont été déconcertés par une bévue « ridicule » de l’école secondaire dans le premier épisode.

Le nouveau drame de Channel 5 met en vedette Jill Halfpenny dans le rôle de Jodie, une femme convaincue d’avoir retrouvé son fils disparu après avoir repéré un garçon appelé Daniel.

Jodie suit Daniel et découvre où il vit et à quelle école il va, mais lorsqu’elle partage sa conviction que son fils est vivant avec la police et son ex-mari, ils la licencient, la forçant à prendre les choses en main.

Jodie parvient à obtenir un emploi de professeur de musique à l’école de Daniel malgré son manque de qualifications, mais son urgence à se rapprocher de lui l’oblige à demander à l’un de ses employés, Ade (Babs Olusanmokun) de l’aider à se procurer des documents falsifiés, après qu’elle découvre que ses propres documents de travail sont faux.

Cependant, le fait qu’elle ait simulé son chèque DBS et la vitesse à laquelle elle a réussi à l’obtenir ont laissé de nombreux téléspectateurs perplexes.

S’adressant à Twitter, l’un d’eux a écrit: « Je n’avais aucune idée qu’il est si facile de traquer … désolé, je veux dire entrer dans une école. Offre d’emploi en quelques jours, faux DBS encore plus vite et personne ne semble s’en soucier !? Vraiment! ! «

Un autre a tweeté: « Pourquoi avait-elle besoin d’un faux DBS alors que tout le monde peut en obtenir un, à moins qu’elle n’ait quelque chose de sinistre sur son dossier! »

Un troisième a ajouté: « C’est un peu tiré par les cheveux, ce qui est dommage. Obtenir un travail d’enseignant aussi facilement, obtenir de faux papiers aussi facilement … ensuite, elle sera professionnelle à la guitare après une journée. »

Pendant ce temps, un quatrième a accepté, en écrivant: « Vous ne pouvez pas simuler un DBS, une copie va à vous et à votre employeur. »

Malgré les faux papiers, les téléspectateurs ont adoré le premier épisode et sont ravis que le thriller soit diffusé plusieurs nuits consécutives cette semaine.

L’un d’eux a écrit sur Twitter: « J’ai vraiment apprécié #TheDrowning brillant que ce soit tous les soirs que je déteste attendre une semaine pour de nouveaux épisodes. »

Un autre a ajouté: « #TheDrowning est tellement bon que j’ai hâte de le regarder demain en espérant vraiment qu’il soit son fils! Ce que les gens pensent?! Ça vaut vraiment le coup d’être regardé .. »

The Drowning met également en vedette Jonas Armstrong dans le rôle du frère avocat de Jodie, Jason, Cody Molko dans le rôle de Daniel et Rupert Penry-Jones dans le rôle de Mark, le père surprotecteur de Daniel.

The Drowning continue ce soir à 21h sur Channel 5.