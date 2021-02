Les téléspectateurs qui se noyaient déçus par la finale de ce soir après que Jason eut révélé qu’il était avec Tom lorsqu’il est mort dans le lac.

Le frère de Jodie avait été distrait par un appel téléphonique d’un cabinet d’avocats lui offrant un emploi lorsque Tom avait des difficultés dans l’eau.

Une fois qu’il a réalisé que le jeune ne pouvait pas être réanimé, Tom l’a poussé plus loin dans le lac et est retourné au reste de la famille, qui n’avait aucune idée de la tragédie qui venait de se dérouler.

Dans un aveu en larmes à sa sœur, Tom a expliqué les moments qui ont précédé l’incident.

Il a dit: « J’essayais de distraire Tom de ce que j’ai vu ce jour-là. Maman regardait Tom, et Ben et Kate avaient discuté toute la journée, ils se sont à peine quittés. Je ne peux pas croire que tu n’as pas remarqué. «

L’ex-père de Jodie et le père de Tom, Ben, a eu une liaison avec Kate sous son nez et s’est enfui dans les mots quand son dos a été tourné.

Il a poursuivi: « Vous essayiez d’allumer le barbecue mais vous ne pouviez pas le faire démarrer. Papa a renversé son vin, maman s’est distraite, c’est là que j’ai remarqué. C’est à ce moment-là qu’ils ont saisi leur chance. Kate et Ben sont allés dans la forêt et Tom suivi parce qu’il voulait suivre son père.

«J’ai suivi Tom parce que je voulais le protéger. Nous avons joué à cache-cache pendant un moment. Je l’ai emmené au lac parce qu’il avait ce petit bateau.

« Et puis c’est arrivé. J’ai reçu cet appel et c’était une offre d’emploi. Deux cents personnes ont postulé pour ce poste et ils m’ont appelé pour me l’offrir, et ce fut le meilleur jour de ma vie, puis l’appel a pris fin. .. et j’ai adoré Tom.

«Puis j’ai vu Tom et j’ai essayé de le faire revivre, mais il était parti et personne ne pouvait rien faire. Je savais que toutes nos vies ne seraient plus jamais les mêmes.

Les téléspectateurs se sont sentis déçus après tout le suspense qui avait conduit à la révélation, avec un écrit sur Twitter: « Cela fait 4 heures de ma vie, je ne reviendrai pas! #La noyade. «

Un autre a commenté: « La noyade se termine damplement … »

Un troisième s’est plaint: « Hmm quel tas de bêtises #La noyade. «

L’épisode a commencé avec Daniel allant à la rencontre de sa famille après que le test ADN au poste de police a révélé qu’il était le fils disparu de Jodie, Tom.

Cependant, les choses ont changé lorsque certaines choses à propos de Daniel ne correspondaient pas à Tom, comme son allergie aux crustacés.

Ensuite, nous avons vu les résultats du kit ADN à domicile de Jodie qui indiquait qu’elle et Daniel n’étaient pas un match.

Dans un autre événement, Ade a failli être tué par le gang russe qui lui avait fourni des papiers de travail illégaux.

Heureusement, son ami est venu brandir une tronçonneuse et les a effrayés.

Mais le plus gros rebondissement de tous était le frère de Jodie, Jason, qui s’est avéré être le méchant.

Lorsque Jodie est allée rendre visite au père de Daniel, Mark, en prison, il a emmené le garçon à la maison du lac où Tom avait disparu.

Nous avons ensuite vu Jason ramer Daniel au milieu du lac où il a avoué avoir simulé le test ADN et a dit à Daniel qu’il n’était PAS Tom.

Il a alors dit d’une voix glaciale: « Je vais vous ramer au milieu du lac, où l’eau est belle et claire et vous pouvez voir tout le chemin vers le bas. »

Après avoir réalisé que Jason avait emmené Daniel sans son consentement, la mère de Jodie, Lynn, lui a dit de les chercher à la maison du lac.

Ensuite, nous avons vu Jodie et sa mère à la maison et Jason y est retourné calmement.

Jodie a supplié Jason de lui dire où est Daniel, mais il a insisté sur le fait qu’il était toujours avec Yasmine.

Mais dans un vrai rebondissement, Lynn s’est alors exclamée: « Jason a tué Tom! »

Il a ensuite giflé sa mère autour du visage.

Les choses ont alors pris une tournure sombre quand nous avons découvert que Jason avait enfermé Daniel dans un hangar.

Jodie l’a sauvé et le couple s’est enfui vers le lac alors que Jason les poursuivait.

Mais la justice poétique a frappé lorsque Jason a fini par se noyer dans le lac après avoir tenté de nager après Jodie et Daniel, qui s’étaient échappés sur un bateau à rames.

La série s’est terminée avec Jodie et Daniel déposant une couronne à Tom sur le lac.