Les téléspectateurs de Dragons ‘Dens sont déconcertés comme un filtre nasal «  stupide’ ‘à 85 £

Les fans de DRAGONS ‘Den ont été convaincus qu’un filtre nasal de 85 £ présenté dans l’émission était une « farce ».

L’étrange «Nosy» a été conçu pour se clipser sur le nez pour empêcher le porteur de respirer la pollution.

dix Deborah Meaden de Dragons ‘Den porte un Nosy Crédits: bbc

dix Conçu par Carina, certains fans ont estimé que c’était une « farce » Crédits: bbc

Conçu par Carina, économiste comportementale brésilienne et « entrepreneur de l’air pur », il a reçu un prix de détail de 85 £.

Mais les téléspectateurs de l’émission de la BBC se sont demandé s’il s’agissait d’une blague après que Carina ait demandé aux Dragons un investissement de 50000 £.

L’un d’eux a tweeté: « Avez-vous un journal? Est-ce le 1er avril Un filtre nasal à 85 £. »

Un autre a ajouté: « C’est un poisson d’avril, sûrement? Filtre nasal! »

dix Le filtre nasal est au prix de 85 £ Crédits: bbc

dix Un spectateur a même demandé où se trouvaient Ant et Dec Crédit: twitter

Un troisième a réfléchi: « Qu’est-ce que l’enfer sur Terre est ce truc de nez stupide que ffs ne peut même pas faire face! »

Un quatrième a même demandé s’il s’agissait d’un croquis pour le Saturday Night Takeaway de Ant et Dec.

« #dragonsden Quand est-ce que @antanddec saute? » dit le spectateur.

Carina a ouvert l’émission de jeudi soir avec son Nosy, disant à Peter Jones, Deborah Meaden, Touker Suleyman, Tej Lalvani et Sara Davies qu’elle allait « dépasser le monde » avec son invention.

dix Peter Jones n’était pas assez convaincu pour faire une offre Crédits: bbc

Elle a déclaré: «C’est l’une des choses les plus nouvelles que vous puissiez voir dans le repaire.

«Notre objectif est de redéfinir complètement la façon dont nous abordons la respiration avec quelque chose qui va dépasser le monde.

« Entre vous cinq, l’un d’entre vous a plus de 50% de chances de mourir à cause de l’air que vous respirez. Et cela ne fera qu’empirer pour vos enfants, car le monde devient de plus en plus toxique. »

Les cinq dragons ont reçu un Nosy à essayer, mais tout le monde ne pouvait pas l’adapter.

dix Sara Davies a eu du mal à faire rentrer son Nosy Crédits: bbc

La femme d’affaires et ‘Queen Crafter’ Sara a eu du mal à garder son prototype Nosy sur son nez.

Elle a poursuivi en disant à Carina qu’elle n’aimait pas porter des nez rouges pour Comic Relief lorsqu’elle était enfant, car ils ne rentrent jamais, donc elle était absente.

Peter et Deborah ont également eu des problèmes pour garder les leurs en place. Ils n’ont pas fait Catrina et offert.

Remarquablement, Touker et Tej ont été assez séduits par le produit.

dix Dragon Touker a fait Carina et offre Crédits: bbc

Touker a déclaré à Catrina: «J’adore ce que tu es dong et je peux comprendre ce que tu veux accomplir.

« Je suis prêt à vous faire une offre de vous donner tout l’argent et d’aider à la conception, mais je veux 25 pour cent. »

Tej lui a également fait une offre en disant: « Je pense en fait qu’il y a un réel besoin pour un produit comme celui-ci – des bienfaits pour la mode et la santé. J’ai des relations dans le domaine de la santé et dans la communauté médicale.

« Je vais vous faire une offre mais c’est sur la base que votre produit fonctionne réellement, sinon c’est complètement inutile. Je vais offrir tout l’argent pour 15 pour cent. »

dix Tej l’a fait aussi – et elle est partie avec lui Crédits: bbc

Carina a choisi d’accepter l’offre de Tej.

Réagissant aux scènes, un fan de Dragons ‘Den a déclaré en ligne: « » Êtes-vous fou @toukersuleyman et @TejLalvani qui se disputent un préservatif nasal ?? «

Pendant ce temps, les fans de l’émission se sont également grattés la tête après qu’une femme, appelée Stephanie, ait prétendu avoir inventé un produit pour enlever le sable de la peau.

Appelé « Beach Powder », il avait un prix de détail de 9,99 £.

dix Stephanie a créé ‘Beach Powder’ Crédits: bbc

dix Les téléspectateurs ont estimé que c’était juste un « talc coûteux » Crédits: bbc

Cependant, de nombreux téléspectateurs ont estimé que ce n’était pas différent de la poudre de talc, l’un d’eux disant même: «Je ne fais que regarder Dragons Den.

« Qui achète sérieusement Beach Powder à 9,99 £!? C’est juste du talc sanglant! J’espère qu’ils les vendent aussi avec un sac de haricots magiques! »

Il a été confirmé que les patrons de la BBC ont signé le plus jeune Dragon de la série, Steven Bartlett, 28 ans.

Steven prendra la place du PDG de Vitabiotics, Tej Lalvani, qui a révélé qu’il quitterait l’émission de la BBC après quatre ans en janvier.

Steven est le PDG de l’agence de marketing sur les réseaux sociaux The Social Chain, une entreprise qu’il a initialement créée dans sa chambre à Manchester.