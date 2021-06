Les téléspectateurs de Dragons ‘Den ravis alors qu’une mère de six enfants obtient un investissement de 50 000 pour une entreprise de premiers secours après la mort tragique de son frère

DEBORAH Meaden a qualifié une entreprise de premiers secours d' »inspirante » pour les espoirs de Dragons’ Den qui avaient subi une perte tragique dans la famille.

Les parents Kate et Matt sont entrés dans la tanière avec leurs six enfants à la recherche d’un investissement de 50 000 £ pour 10 % des capitaux propres.

7 Un couple marié avec six enfants est entré dans la tanière avec une histoire tragique Crédit : BBC

Leur entreprise, Mini First Aid, comprenait des cours et des cours pour les parents et les jeunes enfants pour apprendre efficacement les premiers secours et potentiellement sauver des vies.

Leurs six enfants ont démontré les précautions que vous pouvez prendre lorsque quelqu’un s’étouffe.

Lorsque Tej Lavani a demandé comment ils avaient d’abord proposé leurs idées commerciales, Kate a expliqué: « Nous avons eu des circonstances familiales où mon frère est décédé.

« Les premiers jeunes sur les lieux n’ont pas pu pratiquer la RCR parce qu’ils ne savaient pas comment le faire.

7 L’entreprise de premiers secours a été inspirée par la mort tragique du frère de Kate Crédit : BBC

7 Le couple veut éduquer les gens aux premiers secours avec leurs cours et leurs cours Crédit : BBC

« J’avais juste cette passion qui devait d’abord être quelque chose que les gens pouvaient apprendre facilement et qui était également accessible. »

Le double acte se vantait de leur modèle commercial d’abonnement et de 65 franchises.

Même si Matt s’est effondré sur les chiffres, ils ont quand même réussi à impressionner les dragons.

Deborah Meaden a félicité Kate pour avoir transformé une histoire familiale tragique en quelque chose d' »inspirant ».

7 Les dragons ont été impressionnés par la mission du couple Crédit : BBC

Sarah Davies a ajouté: « Je veux juste reconnaître le travail formidable que vous avez fait jusqu’à présent.

« Un modèle de franchise roulant avec succès tout en élevant six enfants, je ne peux même pas imaginer à quoi ressemble votre maison. »

Touker Soloman et Tej n’ont pas vu la croissance et l’évolutivité de l’entreprise.

Pendant ce temps, Theo Paphitis voulait plus de fonds propres et Deborah ne pensait pas que les bénéfices seraient assez importants pour un investissement.

7 Sarah n’était pas d’accord avec les autres dragons Crédit : BBC

Cependant, Sarah n’était pas d’accord avec les autres dragons et leur a fait une offre de 50 000 £ mais pour une participation de 20% dans l’entreprise.

Theo a informé le couple qu’ils seraient « fous de refuser l’offre de Sarah ».

Sarah a proposé une autre offre dans laquelle elle réduirait simplement ses capitaux propres à 10 % après avoir récupéré son argent au cours des 18 premiers mois.

Matt et Kate étaient « ravis » d’accepter l’offre.

7 Sarah leur a fait une offre qu’ils ne peuvent pas refuser Crédit : BBC

Kate a ajouté : « J’ai l’impression d’avoir été renversée par un camion. Avoir six enfants n’est rien comparé à ça. »

Les fans étaient ravis pour le couple et leur mission morale de sauver des vies.

L’un d’eux a déclaré: « J’ai adoré – je pensais que la franchise de premiers soins pour enfants était parfaite. »

Un deuxième a écrit : « Les premiers secours ont été brillants. Heureux qu’ils aient eu un dragon.

7 Matt et Kate ont été ravis d’accepter l’offre de Sarah Crédit : BBC

Un autre a écrit : « Merveilleux exemple de croissance post-traumatique sur #dragonsden.

« La femme derrière la mini franchise de premiers secours a eu l’idée après la perte tragique et soudaine de son frère.

« Incroyable et inspirant, dit @DeborahMeaden.

« Un exemple de positif sortant d’un négatif, de croissance par l’adversité. »