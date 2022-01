Les téléspectateurs de Dragons ‘Den fondent en larmes alors que maman empoche un énorme double contrat de 140 000 £

Et un autre a dit: « Je suis en bonne compagnie assis ici en essuyant des larmes en regardant #dragonsden @SaraDaviesCC toutes nos félicitations @thelittleloop quel fabuleux investissement @DeborahMeaden @SteveBartlettSC «

L’un d’eux a écrit : « J’ai juste pleuré en regardant #dragonsden – l’investissement Little Loop ! Moment merveilleux @SteveBartlettSC & un merveilleux entrepreneur »

Les plus lus à la télévision

Les plus lus à la télévision

L’accord qui a changé la vie a fait jaillir Charlotte, et le dragon Sara Davies a emboîté le pas.

Dans un geste très audacieux, Charlotte a demandé à Steven et Deborah d’investir le montant total de l’argent pour 12,5% chacun, ce qui a été accepté avec plaisir par le couple.

L’épisode a culminé lorsque Charlotte a accepté deux des quatre offres : une de Deborah Meaden, qui a proposé 70 000 £ pour 12,5 % de la marque et Steven Bartlett, qui a proposé 70 000 £ pour 15 % de la marque.

Deborah Meaden a commenté qu’elle « aimait absolument » l’entreprise et voulait faire « partie de quelque chose qui fait la différence ».

Charlotte Morley a quitté la tristement célèbre tanière de la BBC avec 140 000 £ d’investissement répartis entre Steven Bartlett et Deborah Meaden.

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.